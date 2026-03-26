চাঁদপুরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে নানা কর্মসূচি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে চাঁদপুরে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।
একই সময়ে শহরের মুক্তিযোদ্ধা সড়কের অঙ্গীকার-সংলগ্ন রেললাইনে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা করা হয়। পরে ‘অঙ্গীকার’ স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. নাজমুল ইসলাম সরকার, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে পুলিশ সুপার (এসপি) মো. রবিউল হাসান, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধারা, জেলা পরিষদের পক্ষে জেলা পরিষদের প্রশাসক এবং নৌ পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার (এসপি) সৈয়দ মোশফিকুর রহমান পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
পরে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, পেশাজীবী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের নেতারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
সকাল ৮টায় চাঁদপুর স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়।
এ ছাড়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বেলা ১১টায় চাঁদপুর ক্লাব মিলনায়তনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
