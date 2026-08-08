Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

বিয়েবাড়িতে খাবার নিয়ে তুলকালাম, বর-কনেপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি 
বিয়েবাড়িতে খাবার নিয়ে তুলকালাম, বর-কনেপক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০
আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিয়েবাড়িতে খাবার নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে বর ও কনেপক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার উত্তর কেরোয়া এলাকার মন্ত্রী পাটওয়ারী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন বেলাল হোসেন (৪০), শাহিনুর বেগম (৪০) ও ইয়াসিনসহ (২২) অন্তত ১০ জন। তাঁদের মধ্যে বেলাল হোসেনকে রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিন লাখ টাকা দেনমোহরে শাহ আলম পাটওয়ারীর মেয়ে নাজমার সঙ্গে রায়পুর উপজেলার কলাকোপা এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে মুক্তার হোসেনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর অতিথিরা খাবার খেতে বসেন। একপর্যায়ে খাবার নিয়ে বরের বড় ভাইয়ের সঙ্গে কনেপক্ষের কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। পরে বরও এতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন।

আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
আহতদের হাসপাতালে নেওয়ার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

কনের বাবা শাহ আলম পাটওয়ারী বলেন, ‘হঠাৎ করে বরের ভাই খাবার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এ নিয়ে কথা বাড়াবাড়ির একপর্যায়ে বরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পরে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।’

রায়পুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক আশরাফুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় আহত তিনজনকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে যান। বেলাল হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিজাম উদ্দিন ভূঁঞা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাটি কেউ পুলিশকে জানায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুররায়পুরসংঘর্ষবিয়েচট্টগ্রাম বিভাগআহতজেলার খবর
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