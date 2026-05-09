Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

কমলনগরে বিএনপি নেতার চাঁদাবাজির মামলায় যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি 
কমলনগরে বিএনপি নেতার চাঁদাবাজির মামলায় যুবদল নেতা গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার যুবদল নেতা মো. মিলন। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে বিএনপি নেতার চাঁদাবাজির মামলায় মো. মিলন (২৫) নামে এক যুবদল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার করইতলা বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মিলন চরলরেন্স ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে এবং মিলন নিজেকে চরলরেন্স ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন।

এর আগে গত ২০ এপ্রিল চরলরেন্স ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মোরশেদ বাদী হয়ে মিলনসহ পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে কমলনগর থানায় চাঁদাবাজির মামলা করেন। ওই মামালায় মিলন এক নম্বর আসামি। অপর আসামিরা হলেন একই ইউনিয়নের হাফিজ উল্যাহ মন্টুর ছেলে মোশারফ হোসেন (২৭), ওয়াহেদুন নবী বিপ্লবের ছেলে মেজবাহ উদ্দিন রাতুল (২২), ছানা উল্যাহর ছেলে আবদুল মন্নান (২০) ও মৃত নুরনবীর ছেলে মো. জিহাদ (২০)। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

‎মামলা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে মিলন যুবদলের প্রভাব বিস্তার করে এলাকার নিরীহ লোকজনের কাছ থেকে চাঁদাবাজি, সরকারি জায়গা দখল ও করইতলা এলাকার বিভিন্ন স্পটে জুয়ার আসর বসাতেন। ওই জুয়ার আসরসহ বিভিন্ন অপকর্মের ভাগ উপজেলার বড় বড় নেতারাও পেতেন বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছেন।

‎এ বিষয়ে মামলার বাদী চরলরেন্স ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মোরশেদ বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পতনের পর করইতলা বাজারের এক ব্যক্তির ছত্রচ্ছায়ায় মিলন অনেক অপকর্মে লিপ্ত ছিলেন। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। তার অপকর্মে আমাদের দলের ভাবমূর্তি অনেক ক্ষুণ্ন হয়েছে। ফলে নিরুপায় হয়ে মামলা করতে বাধ্য হয়েছি।’

‎কমলনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ফরিদুল আলম বলেন, মামলার প্রধান আসামি মিলনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরবিএনপিমামলাগ্রেপ্তারকমলনগরলক্ষ্মীপুর সদরচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

বরিশাল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইসমাইল হোসেনের ইন্তেকাল

বরিশাল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ইসমাইল হোসেনের ইন্তেকাল

সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করছে: গোলাম পরওয়ার

সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করছে: গোলাম পরওয়ার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

পুলিশ সদস্যকে মারধর: ঢাকার উত্তরা থেকে বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত