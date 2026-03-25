লক্ষ্মীপুরে দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি, দুই পথচারী গুলিবিদ্ধ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
পথচারী আবদুর রহিম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পথচারী গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত হন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ বাজারের আফজাল সড়কে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।

সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের দেওপাড়া এলাকার সন্ত্রাসী রাকিব হোসেন পাটওয়ারী ও শেখপুর এলাকার মিতুল গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে।

আহত পথচারীরা হলেন আবদুর রহিম (৫৫) ও রিপন হোসেন (২২) এবং সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, মঙ্গলবার রাতে মিতুলের নেতৃত্বে সাত-আটজনের একটি দল আফজাল সড়কে রাকিব পাটওয়ারী গ্রুপের একজনকে মারধর করে। এ নিয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে পথচারী আবদুর রহিম, রিপন হোসেন গুলিবিদ্ধ এবং সাইফুল ইসলাম আহত হন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সদর হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা সালাম সৌরভ বলেন, আহত দুজনকে সদর হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহিম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে গুলিতে হাতে আঘাত পেয়েছেন রিপন হোসেন। তাঁকে চন্দ্রগঞ্জে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

গোলাগুলির খবর নিশ্চিত করে চন্দ্রগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক মো. কাউছার বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ রয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

ইরানে যুদ্ধবিরতির বাজিতে গোপন তথ্য ব্যবহার, ট্রাম্পের ছেলেকে সন্দেহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

ইরানে হামলা চালিয়ে যেতে ট্রাম্পকে একাধিকবার ফোন করেছেন সৌদি যুবরাজ

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ইরানে যুদ্ধবিরতির বাজিতে গোপন তথ্য ব্যবহার, ট্রাম্পের ছেলেকে সন্দেহ

ইরানে যুদ্ধবিরতির বাজিতে গোপন তথ্য ব্যবহার, ট্রাম্পের ছেলেকে সন্দেহ

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কূটনৈতিক খেলোয়াড় হয়ে উঠল পাকিস্তান, ৬ চ্যালেঞ্জের মুখে ‘বিশ্বগুরু’ মোদি

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

কামড় দিতেই আইসক্রিম থেকে বেরিয়ে এল কেঁচো, জরিমানা ৩০ হাজার টাকা

কক্সবাজার সৈকতে ছুরিকাঘাতে জুলাই যোদ্ধা নিহত, পুলিশ হেফাজতে তরুণী

কক্সবাজার সৈকতে ছুরিকাঘাতে জুলাই যোদ্ধা নিহত, পুলিশ হেফাজতে তরুণী

মাদারীপুরে দুই পরিবারের সদস্যদের মারামারি, নারীসহ আহত ৪

মাদারীপুরে দুই পরিবারের সদস্যদের মারামারি, নারীসহ আহত ৪

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় দেওয়া বিচারকের ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় দেওয়া বিচারকের ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক

ঈদ শেষে ফিরতি যাত্রায় নিরাপত্তায় জোর, অতিরিক্ত ভাড়া না নেওয়ার নির্দেশ

ঈদ শেষে ফিরতি যাত্রায় নিরাপত্তায় জোর, অতিরিক্ত ভাড়া না নেওয়ার নির্দেশ