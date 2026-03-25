লক্ষ্মীপুরে দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি, দুই পথচারী গুলিবিদ্ধ

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পথচারী গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত হন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চন্দ্রগঞ্জ বাজারের আফজাল সড়কে এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের দেওপাড়া এলাকার সন্ত্রাসী রাকিব হোসেন পাটওয়ারী ও শেখপুর এলাকার মিতুল গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে।
আহত পথচারীরা হলেন আবদুর রহিম (৫৫) ও রিপন হোসেন (২২) এবং সাইফুল ইসলাম।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, মঙ্গলবার রাতে মিতুলের নেতৃত্বে সাত-আটজনের একটি দল আফজাল সড়কে রাকিব পাটওয়ারী গ্রুপের একজনকে মারধর করে। এ নিয়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে পথচারী আবদুর রহিম, রিপন হোসেন গুলিবিদ্ধ এবং সাইফুল ইসলাম আহত হন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
সদর হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মকর্তা সালাম সৌরভ বলেন, আহত দুজনকে সদর হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহিম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী পাঠানো হয়েছে।
অন্যদিকে গুলিতে হাতে আঘাত পেয়েছেন রিপন হোসেন। তাঁকে চন্দ্রগঞ্জে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
গোলাগুলির খবর নিশ্চিত করে চন্দ্রগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক মো. কাউছার বলেন, জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ রয়েছে। পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
কক্সবাজার শহরে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খোরশেদ আলম (২২) নামের এক জুলাই যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে সমুদ্রসৈকতের কবিতা চত্বর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।৩৬ মিনিট আগে
মাদারীপুরে দুই পরিবারের কলহের জেরে মারামারিতে নারীসহ চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) রাতে মাদারীপুর সদর উপজেলার ছিলারচর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।৪৪ মিনিট আগে
জিডিতে বলা হয়, গত ১৮ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের ব্যক্তিগত ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি কে বা কারা হ্যাক করেন। এর মাধ্যমে হ্যাকার বিভিন্ন অপকর্ম সাধনের আশঙ্কা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ঈদুল ফিতর শেষে ঢাকামুখী যাত্রীদের চাপ বাড়তে থাকায় সড়কপথে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। একই সঙ্গে অতিরিক্ত গতি ও ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং পরিহার এবং (বিআরটিএ)...১ ঘণ্টা আগে