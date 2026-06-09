Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

কমলনগরে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ, সরেজমিনে মিলল না সত্যতা

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি
কমলনগরে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ, সরেজমিনে মিলল না সত্যতা
বাতিরখাল মাছঘাট স্থানান্তরের কারণে মসজিদটি নতুন স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে আবদুল মজিদ নামে এক ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে একটি জামে মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সম্প্রতি কয়েকটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর এলাকায় আলোচনা ও সমালোচনা তৈরি হয়। তবে সরেজমিন অনুসন্ধানে অভিযোগে সত্যতা পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার চরমার্টিন ইউনিয়নের মেঘনা নদীতীরবর্তী বাতিরখাল মাছঘাট জামে মসজিদ ভেঙে ফেলার অভিযোগ তুলে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। তবে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, মসজিদটি ধ্বংস করা হয়নি, বরং মাছঘাট স্থানান্তরের কারণে মসজিদটিকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নতুন স্থানে বর্তমানে মসজিদটিতে নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায় হচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, আগের স্থানে মসজিদের কিছু ভাঙা মেঝের অংশ পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, স্থানান্তর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অবশিষ্ট থাকা এসব অংশ ঘিরেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এলাকাবাসীর ভাষ্য, বাতিরখাল মাছঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মসজিদটি অতীতেও কয়েকবার ঘাটের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তর করা হয়েছে। সম্প্রতি মাছঘাট আগের স্থান থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নেওয়া হলে মসজিদটিও নতুন স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয়দের মতে, মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যাচাই-বাছাই ছাড়া বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে এলাকার মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে এবং এলাকার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেও তারা অভিযোগ করেন। এ ধরনের ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে চর কালকিনি ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং বাতিরখাল ঘাট মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবদুল মজিদ বলেন, “মসজিদটি আমাদের উদ্যোগেই নির্মিত হয়েছে। আমরা কেন সেটি ভেঙে ফেলব? মাছঘাট স্থানান্তর হওয়ায় মসজিদটিকেও নতুন স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায় হচ্ছে।”

আবদুল মজিদ আরও বলেন, “যে কেউ সরেজমিনে গেলে বিষয়টি দেখতে পারবেন। মসজিদ ধ্বংসের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। একটি মহল পরিকল্পিতভাবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।”

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরবিএনপিঅভিযোগকমলনগরইউপি সদস্যজেলার খবর
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