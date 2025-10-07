লক্ষ্মীপুরে শ্বশুরবাড়িতে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে মো. রুবেল (৩০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম চরমনসা গ্রামের মহব্বত আলী মুন্সি বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত রুবেল ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের আশার বাড়ির বেল্লাল মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও মৃতের পরিবার জানায়, মাত্র আট মাস আগে পশ্চিম চরমনসা গ্রামের রিয়া আক্তারকে বিয়ে করেন রুবেল। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। গতকাল সোমবার রাতে মোবাইল ফোনে রুবেলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কথা-কাটাকাটি হয়। এরপর রুবেল বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে ছুটে যান। আজ ভোরে শ্বশুরবাড়ির লোকজন গাছের সঙ্গে তাঁর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। এ ঘটনার পর থেকে রুবেলের শ্বশুরবাড়ির লোকজন পালিয়েছেন।
লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোন্নাফ বলেন, এটা পরিকল্পিত হত্যা না আত্মহত্যা—তা তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
