Ajker Patrika
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লক্ষ্মীপুর

প্রভাবশালী কিছু লোক মাদক ব্যবসা করেন, ছেড়ে দিন: পানিসম্পদমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫০
প্রভাবশালী কিছু লোক মাদক ব্যবসা করেন, ছেড়ে দিন: পানিসম্পদমন্ত্রী
পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদকের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘কিছু প্রভাবশালী লোক মাদক ব্যবসা করে। মাদক ব্যবসা ছেড়ে দিন। না ছাড়লে কেউ যদি গর্তে পড়ে যায়, উদ্ধার করার কোনো লোক থাকবে না। প্রশাসনিক কাজ প্রশাসনিকভাবে চলবে, রাজনৈতিক কাজ রাজনৈতিক গতিতে চলবে। এরপরও কেউ আইনশৃঙ্খলা অবনতির চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আজ শুক্রবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার কুশাখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ ছিলাদি এলাকায় আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সভায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আওয়ামী লীগের ধারাবাহিকতায় কেউ যদি মাদকের ব্যবসা করে, ওসিকে বলেছি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজ করবে। আমার আপনার তদবির করার কোনো সুযোগ থাকবে না।’

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘শান্তিতে বসবাস করার জন্য ১৭ বছর কষ্ট করেছি। আন্দোলন করেছি, সংগ্রাম-লড়াই করেছি। এখন শান্তিতে বসবাস করতে না পারলে কবে পারব?’

নারীবান্ধব হিসেবে সরকার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে উল্লেখ করে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে পরিবারের নারী প্রধানকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টাকা দিচ্ছে সরকার। ওই টাকা থেকে প্রয়োজনীয় খরচের পর সঞ্চয়ও করছেন নারীরা।

সংক্ষিপ্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ওলামা দলের সভাপতি শাহ মোহাম্মদ এমরান, দিঘলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম সারোয়ারসহ বিএনপির বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরপানি সম্পদ মন্ত্রণালয়মাদকমাদকদ্রব্য
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