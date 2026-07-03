টানা ২৩ বছর নামাজের আহ্বান, মুয়াজ্জিনকে রাজকীয় বিদায় জানালেন এলাকাবাসী

দীর্ঘ ২৩ বছর নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় এক মুয়াজ্জিনকে রাজকীয় বিদায় দিয়েছে এলাকাবাসী। আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে জগন্নাথপুর পৌরশহরের উত্তর জগন্নাথপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন গোলাম কবিরকে এ রাজকীয় বিদায় জানানো হয়। এ সময় তাঁকে নগদ অর্থ, সম্মাননা স্মারক ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
এলাকার যুবক ও মুসল্লিদের আয়োজনে ফুল দিয়ে সাজানো মাইক্রোবাসে করে তাঁর নিজ বাড়ি ভবানীপুর গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ সময় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের হয়ে তাঁর সঙ্গে যায়। এতে পুরো এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
মুসল্লিরা জানান, গোলাম কবির দীর্ঘ ২৩ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মসজিদের সেবা করে গেছেন। তাঁর অবদান এলাকাবাসী সব সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ভবিষ্যৎ জীবন সুখ, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তাঁরা।
আবেগাপ্লুত মুয়াজ্জিন গোলাম কবির বলেন, ‘এমন বিদায়ে এলাকার যুবক ও মুসল্লিদের কাছে কৃতজ্ঞ। সবার কাছে দোয়া চাই।’
আইন, বিচার, সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল’ রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) ২০২৬-২০২৭ মেয়াদে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক অবজারভারের সিনিয়র রিপোর্টার মুহাম্মদ ইয়াছিন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিদিনের আরাফাত মুন্না।৪০ মিনিট আগে
রংপুরের পীরগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য (রংপুর-৬) নুরুল আমীনের বিরুদ্ধে প্রকল্প বরাদ্দে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদও প্রকাশ হয়। এর পরপরই গ্রামবাসীর ব্যানারে এমপির পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এক সাবেক ছাত্রশিবির নেতা...৪৩ মিনিট আগে
নাটোরে বিকাশ ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের সাড়ে তিন লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মো. স্বাধীন হোসেন (২২) নামে এক ডিস্ট্রিবিউশন সেলস অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার স্বাধীন নাটোর সদর উপজেলার দিঘাপতিয়া গ্রামের বাসিন্দা।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরে ফুটবল ম্যাচ জিতে উল্লাসের সময় গোলপোস্ট খুলে পড়ে এর চাপায় মাহিদুল ইসলাম (২০) নামের এক যুবক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল ৮টার দিকে নগরের হালিশহর থানাধীন বেগমজান উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহিদুল পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার কোনোপদিয়া গ্রামের রাসেল গাজীর ছেলে।১ ঘণ্টা আগে