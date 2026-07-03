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সিলেট

টানা ২৩ বছর নামাজের আহ্বান, মুয়াজ্জিনকে রাজকীয় বিদায় জানালেন এলাকাবাসী

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ জুলাই ২০২৬, ১৯: ২৩
টানা ২৩ বছর নামাজের আহ্বান, মুয়াজ্জিনকে রাজকীয় বিদায় জানালেন এলাকাবাসী
ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে মোয়াজ্জিনের বিদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ২৩ বছর নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় এক মুয়াজ্জিনকে রাজকীয় বিদায় দিয়েছে এলাকাবাসী। আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে জগন্নাথপুর পৌরশহরের উত্তর জগন্নাথপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন গোলাম কবিরকে এ রাজকীয় বিদায় জানানো হয়। এ সময় তাঁকে নগদ অর্থ, সম্মাননা স্মারক ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

এলাকার যুবক ও মুসল্লিদের আয়োজনে ফুল দিয়ে সাজানো মাইক্রোবাসে করে তাঁর নিজ বাড়ি ভবানীপুর গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়। এ সময় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের হয়ে তাঁর সঙ্গে যায়। এতে পুরো এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

মুসল্লিরা জানান, গোলাম কবির দীর্ঘ ২৩ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মসজিদের সেবা করে গেছেন। তাঁর অবদান এলাকাবাসী সব সময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ভবিষ্যৎ জীবন সুখ, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তাঁরা।

আবেগাপ্লুত মুয়াজ্জিন গোলাম কবির বলেন, ‘এমন বিদায়ে এলাকার যুবক ও মুসল্লিদের কাছে কৃতজ্ঞ। সবার কাছে দোয়া চাই।’

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সুনামগঞ্জসিলেট বিভাগজগন্নাথপুরজেলার খবর
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