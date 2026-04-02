Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুরে ইটভাটায় বিদ্যুতায়িত হয়ে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
ইটভাটায় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার সুতারগোপ্টা এলাকায় একটি ইটভাটায় বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুরে ওই এলাকার ‘এনবিসি ব্রিকস’ (স্থানীয়ভাবে আকবর কোম্পানি নামে পরিচিত) নামক ভাটায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকেরা হলেন সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জের সেলিম উদ্দিনের ছেলে রুবেল হোসেন (২৮) ও একই এলাকার তাজুল ইসলামের ছেলে আলাউদ্দিন (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সকালেও শ্রমিকেরা ইটভাটায় কাজ করছিলেন। দুপুরে কাজ শেষে টিনের তৈরি একটি ঘরে বিশ্রাম নিতে যান দুই শ্রমিক। এ সময় ঘরটি কোনো কারণে বিদ্যুতায়িত হলে তাঁরাও বিদ্যুতায়িত হন। পরে তাঁদের দুজনকে উদ্ধার করে কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। ইটভাটায় এমন আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিকে ভাটায় শ্রমিকদের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে অন্য শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

বিষয়:

উদ্ধারইটভাটাবিদ্যুতায়িতচট্টগ্রাম বিভাগমরদেহলক্ষ্মীপুর সদরময়নাতদন্তশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

