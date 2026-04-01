Ajker Patrika
লক্ষ্মীপুর

খাল থেকে ১৩৬০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করল পুলিশ

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলায় খাল থেকে উদ্ধার করা ৮ ড্রাম ডিজেল। ছবি: সংগৃহীত

লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার একটি খাল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১ হাজার ৩৬০ লিটার ডিজেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দিবাগত রাতে রামগতি পৌরসভার আসলপাড়া-সংলগ্ন একটি খাল থেকে ওই ডিজেল জব্দ করা হয়।

রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান বুধবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আসলপাড়া এলাকার সাকিনের মৎস্য অবতরণকেন্দ্রের দক্ষিণ পাশে অভিযান চালানো হয়। এ সময় খালের পানিতে সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা আটটি বড় প্লাস্টিকের ড্রাম উদ্ধার করা হয়।

পরে স্থানীয় শ্রমিকদের সহায়তায় রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে ড্রামগুলো পানি থেকে তুলে আনা হয়। প্রতিটি ড্রামে ১৭০ লিটার করে মোট ১ হাজার ৩৬০ লিটার ডিজেল পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ভোলার একটি অসাধু চক্র অবৈধভাবে নদীপথে জ্বালানি তেল এনে এখানে মজুত করছিল। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে তেলগুলো রাখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পালিয়ে যান।

রামগতি থানার পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা ডিজেল বর্তমানে থানার হেফাজতে রয়েছে। জব্দের তালিকা করে তা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়েছে। পলাতক ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে এবং অবৈধ মজুত ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরপুলিশজ্বালানি তেলচট্টগ্রাম বিভাগসংকটজেলার খবর
চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ