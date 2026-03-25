Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: কুমারখালী থেকে ৬ যাত্রী নিয়ে যাত্রা করেছিল সৌহার্দ্য পরিবহন

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত

সৌহার্দ্য পরিবহন সূত্রে জানা গেছে, বেলা ২টা ২০ মিনিটে ৬ জন যাত্রী নিয়ে পৌর টার্মিনাল থেকে বাসটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা করে। কুষ্টিয়ার বাইরে রাজবাড়ী পর্যন্ত পরিবহনটির নিজস্ব কাউন্টার রয়েছে। এ ছাড়া মাছপাড়া থেকে ৪ জন এবং পাংশা থেকে ১৫ জন যাত্রী বাসে ওঠেন।

কুমারখালী টিকিট কাউন্টারের স্টাফ তন্ময় জানান, যাত্রী ও স্টাফ মিলে বাসে আনুমানিক ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। কুমারখালী থেকে ইমরান নামের এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাসে যাত্রা করেছিলেন। অন্য দুজনের পরিচয় জানা যায়নি।

পদ্মায় বাসডুবিতে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার, সাঁতরে তীরে উঠেছেন ৪৫ যাত্রীর ১১ জন

তন্ময় আরও বলেন, ‘বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমরা জানতে পারি, ফেরিতে উঠতে গিয়ে বাসটি ব্রেক ফেল করে নদীতে পড়ে যায়। এর বেশি আমরা জানি না।’

খোকসার কাউন্টার মাস্টার রাকিব বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খোকসা কাউন্টার থেকে দুইটা টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে রাজিব নামের এক যাত্রী জীবিত আছেন। আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নাই।’

কাউন্টারে উপস্থিত থাকা কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ইমরান নামের এক ব্যক্তির ১২ বছর বয়সী মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে। অন্যরা জীবিত আছেন। সবার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।’

বিষয়:

কুষ্টিয়াদৌলতদিয়াবাসকুষ্টিয়া সদরজেলার খবরকুমারখালী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

