দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: কুমারখালী থেকে ৬ যাত্রী নিয়ে যাত্রা করেছিল সৌহার্দ্য পরিবহন

সৌহার্দ্য পরিবহন সূত্রে জানা গেছে, বেলা ২টা ২০ মিনিটে ৬ জন যাত্রী নিয়ে পৌর টার্মিনাল থেকে বাসটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা করে। কুষ্টিয়ার বাইরে রাজবাড়ী পর্যন্ত পরিবহনটির নিজস্ব কাউন্টার রয়েছে। এ ছাড়া মাছপাড়া থেকে ৪ জন এবং পাংশা থেকে ১৫ জন যাত্রী বাসে ওঠেন।
কুমারখালী টিকিট কাউন্টারের স্টাফ তন্ময় জানান, যাত্রী ও স্টাফ মিলে বাসে আনুমানিক ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। কুমারখালী থেকে ইমরান নামের এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বাসে যাত্রা করেছিলেন। অন্য দুজনের পরিচয় জানা যায়নি।
তন্ময় আরও বলেন, ‘বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আমরা জানতে পারি, ফেরিতে উঠতে গিয়ে বাসটি ব্রেক ফেল করে নদীতে পড়ে যায়। এর বেশি আমরা জানি না।’
খোকসার কাউন্টার মাস্টার রাকিব বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খোকসা কাউন্টার থেকে দুইটা টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে রাজিব নামের এক যাত্রী জীবিত আছেন। আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নাই।’
কাউন্টারে উপস্থিত থাকা কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ইমরান নামের এক ব্যক্তির ১২ বছর বয়সী মেয়ে নিখোঁজ রয়েছে। অন্যরা জীবিত আছেন। সবার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।’
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় ৩ নম্বর ফেরিঘাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে তলিয়ে যাওয়া বাসটি প্রায় ৩০ ফুট গভীরে শনাক্ত করেছে ফায়ার সার্ভিস। তবে নদীর তীব্র স্রোত ও অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত...
