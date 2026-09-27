Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়ায় ডাম্প ট্রাকচাপায় করিমনচালক নিহত

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ায় ডাম্প ট্রাকচাপায় করিমনচালক নিহত
জব্দ করা ডাম্প ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার খোকসায় ডাম্প ট্রাকচাপায় মুন্না (১৯) নামে শ্যালো ইঞ্জিনচালিত করিমনের এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের খোকসা উপজেলার বিলজানি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মুন্না চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মুন্না করিমন নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বিলজানি বাজার এলাকায় পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী একটি দ্রুতগতির ডাম্প ট্রাক করিমনটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মুন্না নিহত হন। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে যান।

খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিদুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। চালক পালিয়ে গেলেও ডাম্প ট্রাকটি ও শ্যালো ইঞ্জিনচালিত করিমন জব্দ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

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