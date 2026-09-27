Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে দোকানে ঢুকে পড়া গন্ধগোকুল উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে দোকানে ঢুকে পড়া গন্ধগোকুল উদ্ধার
উদ্ধার করা গন্ধগোকুল। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে একটি গন্ধগোকুল উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। আজ রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার সড়কের রিপা মার্কেটের একটি দোকান খোলার সময় ভেতরে ঢুকে পড়ে গন্ধগোকুলটি। দোকানের মালিক সুবল দাশ বিষয়টি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে জানান।

খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব ঘটনাস্থলে গিয়ে গন্ধগোকুলটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

পরে উদ্ধার করা গন্ধগোকুলটি শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

শ্রীমঙ্গল বনরেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গন্ধগোকুলটি বনে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

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