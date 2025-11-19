Ajker Patrika

ভটভটিচাপায় চালক নিহত

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উৎসুক জনতার ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার সোনাহাট স্থলবন্দরগামী সড়কের ঘুণ্টিঘর ও কুড়িগ্রামগামী আঞ্চলিক মহাসড়কের জয়মনিরহাট বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাগুলো ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সোনাহাট স্থলবন্দরের দিক থেকে আসা একটি ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে চালক মজিবর রহমান (৪০) ভটভটির নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ভূরুঙ্গামারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মজিবর ভূরুঙ্গামারী ইউনিয়নের বাগভান্ডার কদমতলা এলাকার আফছার উদ্দিনের ছেলে।

অপর দিকে জয়মনিরহাট বাজার এলাকায় একটি ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে চারজন আহত হন। তাঁরা হলেন পাথরডুবী ইউনিয়নের মাইদুল (২৮), সেলিম (২২), সোহেল (২৮) ও জয়মনিরহাট ইউনিয়নের বাতেন আলী (৬০)। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু সাজ্জাদ মোহাম্মদ সায়েম বলেন, দুর্ঘটনার শিকার মজিবর রহমানকে মৃত অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছিল। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় আহত আরও চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ বলেন, ভটভটি চালক মজিবর রহমানের লাশ দাফনের জন্য পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য দুর্ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

দুর্ঘটনানিহতভূরুঙ্গামারীসড়ক দুর্ঘটনাআহতকুড়িগ্রাম
