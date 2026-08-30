Ajker Patrika
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মাদারীপুর

শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তি নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তি নিহত
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ট্রেনের ধাক্কায় এক ব্যক্তি মারা গেছেন। রোববার বিকেলে উপজেলার দত্তপাড়া এলাকার রেললাইনের সূর্যনগর আন্ডারপাসের পশ্চিমে রেলসড়ক থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে নিহতের পরিচয় জানা যায়নি।

উপজেলার দত্তপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এ সময় রেললাইনের পাশ থেকে আনুমানিক ষাট বছর বয়সী এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে রেল পুলিশকে খবর দেন। পরে রেল পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। ট্রেনের ধাক্কায় মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় মরদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

দত্তপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. এজারত হোসেন বলেন, বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে কোন ট্রেনের ধাক্কায় লোকটি মারা গেছে, তা জানা যায়নি। রেললাইনে লোকটির মরদেহ দেখে স্থানীয়রা ৯৯৯ নম্বরে ফোন দিলে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। লোকটির মাথা ফেটে বিকৃত হয়ে গেছে। মরদেহের কাছে একটি ব্যাগ পাওয়া গেছে। ব্যাগের মধ্যে কম্বলজাতীয় জিনিসপত্র আছে। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

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