Ajker Patrika
কুড়িগ্রাম

আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কিশোরের মৃত্যু

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কিশোরের মৃত্যু
আব্দুর রশিদ। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে আম পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুর রশিদ (১৪) নামে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বলদিয়া ইউনিয়নের ছনবান্দা খলিশাকুড়ি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

আজ শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক।

আব্দুর রশিদ ওই গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে এবং সোনাহাট দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ির সামনের রাস্তার পাশের একটি আমগাছ থেকে আম পাড়তে যায় রশিদ। এ সময় একটি কাঁচা বাঁশ ব্যবহার করে গাছ থেকে আম পাড়ার চেষ্টা করছিল সে। একপর্যায়ে বাঁশটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়া পল্লী বিদ্যুতের তারের সঙ্গে স্পর্শ করলে রশিদ বিদ্যুতায়িত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কচাকাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অর্পণ কুমার দাস বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা শুনেছেন। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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