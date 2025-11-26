Ajker Patrika

কুড়িগ্রামে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের উলিপুরে পুকুরে ডুবে রামকৃষ্ণ বর্মন (৩) নামের এক শিশু মারা গেছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার তবকপুর ইউনিয়নের পুরির পটল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার চন্দন বর্মনের ছেলে রামকৃষ্ণ বাড়িতে খেলাধুলা করছিল। এ সময় বাড়িতে থাকা লোকজন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছু সময় পর পরিবারের লোকজন তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এরপর বাড়ির পাশে থাকা পুকুরে রামকৃষ্ণকে ভাসতে দেখে স্বজনেরা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক রামকৃষ্ণকে মৃত ঘোষণা করেন।

তবকপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সুশান্ত মন্ডল পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. বিশাদ চন্দ্র জানান, ওই শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।

