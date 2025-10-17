‘দালাল ধরে ভারতে পাড়ি’, ফের প্রবেশের সময় আটক ১১ রোহিঙ্গা

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের অভিযোগে ১১ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ, দুজন নারী ও চারটি শিশু রয়েছে।
আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) ভূরুঙ্গামারীর সোনাহাট বিওপির আমতলী এলাকায় ঘোরাফেরার সময় বিজিবি তাঁদের আটক করে।
আটক ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা কয়েক বছর আগে মিয়ানমার থেকে কক্সবাজারে এসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা দালাল ধরে ভারতে পাড়ি জমান। পুনরায় তাঁরা দালালের হাত ধরে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ভারত থেকে বাংলাদেশ প্রবেশ করেন। পরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় বিজিবির টহল দলের তাঁদের আটক করে।
আটক রোহিঙ্গারা হলেন ইসমাইল আজাদ (৪৮), তাঁর স্ত্রী আছিয়া বেগম (৩৮), তাঁদের চার সন্তান আনাস (১৫), রীমা (৯), আনিস (৭) ও সাফা (৬); নূর আলম (২৪), তাঁর স্ত্রী নূর কালিমা (২১) ও তাঁদের সন্তান নূর জাহিদা (৩) ও নূর (১৫)। অপরজন হলেন আব্দুল্লাহ (১৮)।
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে জানান, বিজিবি অনুপ্রবেশকারীদের আটক করে থানায় দিয়েছে। তাঁদের পরিচয় যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর সে অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
