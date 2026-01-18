‘বিএনপিতে আসা আ.লীগ নেতা-কর্মীরা বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করবেন, ওসির সঙ্গে মিউচুয়াল করে নিব’

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীদের ভয়ডরহীনভাবে চলাফেরা করার সাহস দিয়েছেন বিএনপি নেতা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেছেন, ‘আজকে আমি বলতে চাই, আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের যতগুলো (নেতা-কর্মী) আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে যোগদান করলেন, আগামী পরশু থেকে আপনারা হাটে-ঘাটে-বাজারে বুক ফুলে চলাফেরা করবেন। চুল পরিমাণ টুঁ-শব্দ কেউ করবে না।’
গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার আন্ধারীরঝাড় ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক সভায় আবুল কালাম এসব কথা বলেন। আবুল কালাম আন্ধারীরঝাড় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি।
আবুল কালাম বলেন, ‘আজ যারা আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে যোগদান করলেন, আমি তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টা আগে নিয়ে আসি। কারণ, তাঁরা তো ভয়ে আছেন। তাহলে এখন আপনাদের কোনো ভয়-সংশয় আছে কি?’ এ সময় উপস্থিত লোকজন ‘না’ সূচক আওয়াজ তোলেন।
ভূরুঙ্গামারী থানার ওসি সঙ্গে মিউচুয়াল করে নেবেন দাবি করে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের বিএনপি নেতা বলেন, ‘আমি আগামীকাল (রোববার) ওসির সাথে বসব। তার সাথে আমার কথা হয়েছে। উনার সাথে বসে মিউচুয়াল করে নিব। আমার ৫ নাম্বার ওয়ার্ডের একটা আওয়ামী লীগের কর্মীকেও যেন ধরা না হয়। আপনারা অবাধে চলাফেরা করবেন। যদি কোনো পুলিশ ধরে সে দায়ভার আমার।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘ভূরুঙ্গামারী-নাগেশ্বরী উপজেলায় ২৫টি ইউনিয়নে ২৫ জন সভাপতি আছে। ইনশা আল্লাহ এসপি সাহেব আমাকে বাই নেমে চেনে, ডিসি সাহেবও আমাকে বাই নেমে চেনে, ওসি সাহেবও বাই নেমে চেনে। শুধু তা-ই নয়, আলহাজ সাইফুর রহমান (কুড়িগ্রাম-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী) ২৫টা ইউনিয়নের দুজন নেতাকেও যদি তার সবচেয়ে কাছের মনে করে—তার মধ্যে একজন আমি, আরেকটা কচাকাটার তোলা ব্যাপারী।’
বিএনপি প্রার্থী সাইফুর রহমান রানাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আবুল কালাম উপস্থিত লোকজনকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী হলে ২০২৬ সালের ছয় মাসের মধ্যে এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
আবুল কালাম আরও বলেন, ‘প্রত্যেকটা পরিবারে ফ্যামিলি কার্ড হবে, প্রতি মাসে ২৫০০’ টাকা পাবে। ‘হয় মাল নেবে, না হয় টাকা নেবে। ওরা (জামায়াত) বেহেশতের টিকিট আখেরাতে দেবে আর এরা (বিএনপি) নগদে বিশ্বাসী’ যোগ করেন এই বিএনপি নেতা।
এ বিষয়ে জানতে বিএনপি নেতা আবুল কালামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
ভূরুঙ্গামারী উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শহিদুল ইসলাম আকন্দ বলেন, ‘বিষয়টি আমি জেনেছি। এটা তার ব্যক্তিগত বক্তব্য, আমাদের দলীয় বক্তব্য নয়। এ জন্য তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিম উদ্দিন বলেন, ‘ওই বিএনপি নেতার সাথে আমার এ বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। আর আমরা কারও কথায় কাজ করি না। আমরা অপরাধী পেলে গ্রেপ্তার করব।’
পুলিশ সুপার (এসপি) খন্দকার ফজলে রাব্বী বলেন, ‘ওই বিএনপি নেতাকে আমি চিনি না। তিনি কেন এভাবে বলেছেন, সে ব্যাপারে আমি ওসির কাছে খোঁজ নেব। আর তার আশ্বাসের কারণে পুলিশের কাজে কোনো প্রভাব পড়বে না। পুলিশ আইন অনুযায়ী কাজ করবে।’
