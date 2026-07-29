মিঠামইনে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই ভাইবোনের

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের খলাপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া শিশুরা হলো খলাপাড়া গ্রামের রুবেল মিয়ার ছেলে রিফাত মিয়া (৪) ও মেয়ে সাফা আক্তার (২)।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির সামনের পুকুরপাড়ে খেলছিল দুই ভাই-বোন। একপর্যায়ে ছোট বোন সাফা পুকুরে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করতে পানিতে নামে বড় ভাই রিফাত। এ সময় দুজনই পানিতে তলিয়ে যায়।
পরে স্বজনেরা তাদের উদ্ধার করে মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ-আল-শাফী বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
মিঠামইন থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রেজাউল করিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
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