Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

মিঠামইনে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই ভাইবোনের

কিশোরগঞ্জ ও অষ্টগ্রাম প্রতিনিধি
মিঠামইনে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই ভাইবোনের
প্রতীকী ছবি

কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় পুকুরে ডুবে দুই ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (২৯ জুলাই) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের খলাপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া শিশুরা হলো খলাপাড়া গ্রামের রুবেল মিয়ার ছেলে রিফাত মিয়া (৪) ও মেয়ে সাফা আক্তার (২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে বাড়ির সামনের পুকুরপাড়ে খেলছিল দুই ভাই-বোন। একপর্যায়ে ছোট বোন সাফা পুকুরে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করতে পানিতে নামে বড় ভাই রিফাত। এ সময় দুজনই পানিতে তলিয়ে যায়।

পরে স্বজনেরা তাদের উদ্ধার করে মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।

মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ-আল-শাফী বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

মিঠামইন থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রেজাউল করিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জমৃত্যুগ্রামদুর্ঘটনামিঠামইনউপজেলা
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