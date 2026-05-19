Ajker Patrika
ঢাকা

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনসহ ২ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক ডিবিপ্রধান হারুনসহ ২ জনের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ
হারুন অর রশিদ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সাবেক প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদসহ দুজনের আয়কর নথির জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

অন্য যার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি হলেন হারুনের অন্যতম সহযোগী প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট অ্যান্ড এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম শাহারিয়ার।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দেন।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধে সহায়তার অভিযোগে দুদকের করা মামলার তদন্তের জন্য এসব নথি জব্দের আবেদন করা হয়।

দুদকের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট রিসোর্ট অ্যান্ড এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম শাহারিয়ারের বিরুদ্ধে ১২ কোটি ৯৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৪ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা হয়েছে। ডিবির সাবেক প্রধান হারুন অর রশীদ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ওই অপরাধে সহায়তা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়।

ডিবি হারুনের ক্যাশিয়ার মোকাররম ফের আলোচনায় যে কারণেডিবি হারুনের ক্যাশিয়ার মোকাররম ফের আলোচনায় যে কারণে

বিষয়:

ঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগআদালতআয়করদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

ফেনী থেকে প্রথমবার বিসিবির কাউন্সিলর হলেন শরিফুল ইসলাম অপু

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে সহকারী হাইকমিশন থেকে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার