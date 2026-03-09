সৌদি আরবে মিসাইল হামলায় কটিয়াদীর যুবক নিহত, পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসনের

সৌদি আরবে মিসাইল হামলায় কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার প্রবাসী বাচ্চু মিয়া (৩৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার (৮ মার্চ) ইফতারের আগমুহূর্তে দেশটির আল খারিজ শহরের একটি শ্রমিক ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত বাচ্চু মিয়া জালালপুর ইউনিয়নের পশ্চিম ফেকামারা গ্রামের মৃত রইস উদ্দিনের ছেলে। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। প্রায় আট বছর আগে পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক করতে সৌদি আরবে পাড়ি জমান তিনি। ব্যক্তিজীবনে বাচ্চু মিয়ার দুই কন্যাসন্তান রয়েছে, একজন মানসিক প্রতিবন্ধী।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল খারিজ শহরের ‘আল তোয়াইক বলদিয়া’ কোম্পানির শ্রমিক ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন বাচ্চু। ইফতারের প্রস্তুতি চলাকালে হঠাৎ মিসাইল বিস্ফোরণ ঘটে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
কটিয়াদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক মোজাম্মেল হক জোয়ারদার বলেন, ‘বাচ্চু মিয়া সৌদি আরব শাখা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ছিলেন এবং দেশে থাকাকালেও দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।’
নিহতের চাচাতো ভাই রতন মিয়া বলেন, ‘বাচ্চু মিয়া বিদেশ গিয়েছিল পরিবারের হাল ধরার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা ঘরও করতে পারে নাই। তার তিন সন্তান, এক ছেলে দুই মেয়ে, একজন সন্তান প্রতিবন্ধী, পরিবার বেহাল অবস্থায় আছে। আমরা চাই সরকার যেন পরিবারের পাশে থাকে এবং নিহত বাচ্চুর লাশটা যাতে দেশে আনার দ্রুত ব্যবস্থা করে।’
নিহতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন জালালপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোবারক হোসেন।
জালালপুর ইউনিয়নের সমাজকর্মী এইচ এন বাশার আহমেদ বলেন, ‘আমাদের দাবি থাকবে রাষ্ট্র যাতে নিহত বাচ্চুর পরিবারের দায়িত্ব নেয় এবং সন্তানগুলোর লেখাপড়ার দায়িত্ব বহন করে।’
খবর পেয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজ নিতে যান কটিয়াদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামিমা আফরোজ মারলিজ। তিনি পরিবারের বর্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘পরিবারটির আর্থসামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। আমরা সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। সরকারিভাবে যে ধরনের সহযোগিতা আসবে, তা যেন এই পরিবারটি পায় তা নিশ্চিত করা হবে।’
ইউএনও আরও আশ্বাস দেন, বাচ্চু মিয়ার অনুপস্থিতিতে পরিবারটি যাতে ভেঙে না পড়ে, সে জন্য উপজেলা প্রশাসন সব সময় তাদের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে যাবে।
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নির্মাণাধীন একটি মাটির দেয়াল ধসে জান্নাতুল নাইমা (১২) নামে এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় তার বড় ভাই মো. ইফাত (১৫) আহত হয়েছে। রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোমারবাড়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
সাথীর স্বজনদের দাবি, শ্বশুরের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় রোববার সকালে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখে। খবর পেয়ে বেলা ১১টার দিকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে
গত ১৯ জানুয়ারি এ এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় র্যাব-৭-এর এক নায়েব সুবেদার নিহত হয়। ওই ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় মোহাম্মদ ইয়াসিনকে প্রধান আসামি করা হয় এবং ইয়াসিন ও নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা প্রায় ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নাটোরের লালপুর উপজেলার নওপাড়া গ্রাম থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে বাঘার দিকে আসছিল। পথে চণ্ডীপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ভটভটির সঙ্গে এর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।২ ঘণ্টা আগে