Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

মাদকের টাকার জন্য স্ত্রীকে ঘরে আটকে আগুন

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
মাদকের টাকার জন্য স্ত্রীকে ঘরে আটকে আগুন
মাদকাসক্ত স্বামীর দেওয়া আগুনে পুড়লো স্ত্রী ও বসতঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে মাদকের টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আলমগীর হোসেন (২৫) নামের এক যুবকের বিরুদ্ধে। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার জিনারী ইউনিয়নের গাবরগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ গৃহবধূ শিউলি আক্তারকে (২০) উদ্ধার করে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন গাবরগাঁও গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আলমগীর হোসেন মাদকাসক্ত। আজ বিকেল পাঁচটার দিকে তিনি তাঁর স্ত্রী শিউলি আক্তারের কাছে মাদকের টাকা চান। শিউলি টাকা দিতে অস্বীকার করলে আলমগীর তাঁকে মারধর করেন। একপর্যায়ে আলমগীর শিউলিকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেন। পরে ঘরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যান।

মাদকাসক্ত স্বামীর দেওয়া আগুনে পুড়লো স্ত্রী ও বসতঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদকাসক্ত স্বামীর দেওয়া আগুনে পুড়লো স্ত্রী ও বসতঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

এদিকে শিউলির চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করেন। স্থানীয় সূত্র জানায়, ততক্ষণে আগুনে দুটি ঘর, একটি গাভি ও বাছুর এবং ঘরে থাকা ১৫-২০ মণ ধান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

জিনারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম বলেন, “মাদকের টাকা না পেয়ে আলমগীর তাঁর স্ত্রীর ওপর এই বর্বর নির্যাতন চালিয়েছেন এবং ঘরে আগুন দিয়েছেন। ঘটনাটি অত্যন্ত অমানবিক।”

হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, “ঘটনাটি জানার পরপরই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

বিষয়:

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