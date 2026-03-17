হোসেনপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুস সালাম (৪০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (১৬ মার্চ) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের গড়মাছুয়া গ্রামে গেণু মিয়ার বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া আব্দুস সালাম টানপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল জব্বারের ছেলে ও চার মেয়ের বাবা। তিনি পেশায় ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাড়িতে ওয়্যারিংয়ের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত আব্দুস সালাম বাঁ হাতে বিদ্যুতায়িত হন। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তানভীর হাসান জিকু বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
