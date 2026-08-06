Ajker Patrika
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রাজশাহী

রামেকে তার চুরির অভিযোগ, মোটরসাইকেল ফেলে পালালেন ঠিকাদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রামেকে তার চুরির অভিযোগ, মোটরসাইকেল ফেলে পালালেন ঠিকাদার
ঠিকাদারের মোটরসাইকেলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে বৈদ্যুতিক তার চুরির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে রবিউল ইসলাম মুন্না নামে এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। ঘটনা জানাজানি হলে নিজের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি ফেলে ক্যাম্পাস থেকে পালিয়ে যান তিনি। পরে পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় যানটি উদ্ধার করেছে। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ঠিকাদার মুন্না আত্মগোপনে রয়েছেন।

স্থানীয় ও গণপূর্ত বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, পেশায় ইলেকট্রিক্যাল মিস্ত্রি রবিউল ইসলাম মুন্না অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে রাজশাহী গণপূর্তের বিদ্যুৎ বিভাগে ঠিকাদারি কাজ করতেন। বুধবার হাসপাতালে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (এসি) পুরোনো তার পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করেন তিনি। এ কাজে প্রায় সাড়ে ৯ লাখ টাকার নতুন তার ব্যবহার করা হয়।

কাজ শেষ হওয়ার পর ডেকোরেশনের পুরোনো তারগুলো ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। গাড়িটির চালক এবং অন্য এক ঠিকাদার মো. ময়না জানান, সংঘর্ষের পর সন্দেহ হলে তিনি তারের গন্তব্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং জানতে পারেন এগুলো মুন্নার বাড়িতে নেওয়া হচ্ছে।

ঠিকাদার ময়না বলেন, ‘অন্তত পাঁচ লাখ টাকার পুরোনো তার চুরির উদ্দেশ্যে ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি প্রকৌশলীকে জানানোর পর মুন্নাকে ডাকা হলেও তিনি উপস্থিত না হয়ে মোটরসাইকেল ফেলেই পালিয়ে যান। পরে সামান্য কিছু তার ফেরত পাঠানো হয়।’

অভিযোগের বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ-২-এর উপসহকারী প্রকৌশলী আবু সিনা মো. মাসুম জানান, পারিবারিক জরুরি কাজের সুযোগে মুন্না পুরোনো তারগুলো সরিয়ে নিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু তার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

অভিযুক্ত রবিউল ইসলাম মুন্নার বক্তব্য জানতে একাধিকবার তাঁর মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে নগরের রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ জানান, ঘটনাস্থল থেকে একটি পরিত্যক্ত মোটরসাইকেল উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এ নিয়ে লিখিত কোনো অভিযোগ বা মামলা হয়নি।

হাসপাতালের চুরির প্রবণতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এ ঘটনা সম্পর্কে এখনো অবগত নন বলে জানিয়েছেন রামেক হাসপাতালের মুখপাত্র ডা. শেখ শামীম আহমেদ। তিনি জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

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