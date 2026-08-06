Ajker Patrika
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গাজীপুর

শ্রীপুরে মাদক কারবারিদের একঘরে করার হুঁশিয়ারি এলাকাবাসীর

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
শ্রীপুরে মাদক কারবারিদের একঘরে করার হুঁশিয়ারি এলাকাবাসীর
আজ সকালে শ্রীপুর-গফরগাঁও আঞ্চলিক সড়কের ভেকু মার্কেট এলাকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসী। মানববন্ধন থেকে বক্তারা মাদক কারবারিদের সামাজিকভাবে বয়কট বা একঘরে করার হুঁশিয়ারি দেন।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামে শ্রীপুর-গফরগাঁও আঞ্চলিক সড়কের ভেকু মার্কেট এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধনের আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারুণ্যের ঐক্য ফাউন্ডেশন। এতে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

সংগঠনের সভাপতি মো. মারুফ হোসেন বলেন, ‘মাদকের ভয়াবহতা আজ স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের পর থেকে আমাদের এলাকায় কাউকে মাদক ব্যবসা বা মাদক সেবন করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে মাদক কারবারিদের একঘরে করা হবে। যুবসমাজকে রক্ষা করতে সবাইকে মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

মানববন্ধনে মোবাশ্বের জুয়েল বলেন, ‘মাদকের ভয়াবহতা ক্যানসারের চেয়েও দ্রুত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এতে শুধু একজন ব্যক্তির নয়, পুরো সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষায় আমরা আজ এক কাতারে দাঁড়িয়েছি। মাদক কারবারিদের এ ব্যবসা ছাড়তে হবে, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিএনপি নেতা আতাউর রহমান আতা বলেন, ‘মাদক কারবারিদের মাদক ব্যবসা ছাড়তে হবে, অন্যথায় এলাকা ছাড়তে হবে।’ তিনি আরও বলেন, কেউ মাদক কারবার চালিয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে।

কাওরাইদ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এমদাদ হোসেন মণ্ডল বলেন, ‘এটাই আমাদের শেষ সতর্কবার্তা। মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবন বন্ধ করতে হবে। তা না হলে সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক শাস্তির মাধ্যমে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে।’

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন কাওরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জসিম উদ্দিন দাদন মীর, সংরক্ষিত নারী সদস্য পারভীন আক্তার নিশিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েক শতাধিক নারী-পুরুষ।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগমাদকমানববন্ধন
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