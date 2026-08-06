সাবেক কৃষিমন্ত্রী মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকীতে ডিএনসিসি প্রশাসকের শ্রদ্ধা

সাবেক কৃষিমন্ত্রী মাহবুব আলী খানের ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বনানী সামরিক কবরস্থানে মরহুমের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রশাসক।
ডিএনসিসির জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান এবং সাবেক যোগাযোগ ও কৃষিমন্ত্রী রিয়ার অ্যাডমিরাল (অব.) মাহবুব আলী খানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন ডিএনসিসি প্রশাসক।
শ্রদ্ধা নিবেদনকালে ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর মো. হুমায়ুন কবিরসহ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে আজ বাদ জোহর মাহবুব আলী খানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ডিএনসিসির মসজিদে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকারের সময় নৌবাহিনীর প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মাহবুব আলী খান তৎকালীন সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮২ সালে দেশে সামরিক আইন জারিকালে অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৮২ সালের ১০ জুলাই থেকে ১৯৮৪ সালের ১ জুন পর্যন্ত তিনি যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সরকারের কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। মাহবুব আলী খান ১৯৮৪ সালের ৬ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।
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