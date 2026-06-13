Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে অভিযানে ৪২ কেজি গাঁজাসহ ২ নারী গ্রেপ্তার

জামালপুর প্রতিনিধি 
জামালপুরে অভিযানে ৪২ কেজি গাঁজাসহ ২ নারী গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

জামালপুরে পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ৪২ কেজি গাঁজাসহ দুই নারী গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ শনিবার ভোররাতে জামালপুর পৌর এলাকার মৃধাপাড়ায় অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন খোদেজা বেগম (৪০) ও মোছা. বুলবুলি (৫৮)।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, জামালপুর পৌর এলাকার মৃধাপাড়ায় মৃত শাহজাহানের ছেলে শামছুল হুদা সেলিমের আধা পাকা বাসার ভাড়াটিয়া শেরপুরের কুসুমহাটি গ্রামের মৃত হাশর আলীর মেয়ে খোদেজা বেগম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করছেন। এই খবরে শনিবার ভোররাতে পুলিশের একটি দল খোদেজার বাসায় অভিযান চালায়। এ সময় তাঁর কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি ট্রাভেল ব্যাগ ও দুটি প্লাস্টিকের বস্তায় পলিথিনে মোড়ানো ৪২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, পরে খোদেজা বেগমের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মেলান্দহ উপজেলার নাংলা গ্রামের মৃত আজগার আলীর মেয়ে মোছা. বুলবুলিকে জামালপুর শহরের দয়াময়ী মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বুলবুলি উদ্ধার হওয়া গাঁজা কিনতে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ী খোদেজা বেগমকে ৪২ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করেছি। তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি বিক্রির জন্য এসব গাঁজা রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে শেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রয়েছে।’ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় খোদেজা ও বুলবুলির বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

জামালপুরঅভিযানগ্রেপ্তারমাদকবিরোধীময়মনসিংহ বিভাগ
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