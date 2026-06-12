Ajker Patrika
ফুটবল

নোরা ফাতেহির সঙ্গে বিশ্বকাপ মঞ্চ মাতালেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সঞ্জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ জুন ২০২৬, ০০: ৪০
নোরা ফাতেহির সঙ্গে বিশ্বকাপ মঞ্চ মাতালেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সঞ্জয়
নোরা ফাতেহি এবং ফরাসি হিপ-হপ তারকা ভেজেড্রিমের সঙ্গে সঞ্জয় (বাঁয়ে)। ছবি: এএফপি

ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তারকা অফিশিয়াল থিম সংয়ে পারফর্ম করার পাশাপাশি সরাসরি উদ্বোধনী মঞ্চ মাতালেন।

কানাডার টরন্টো স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২০২৬ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বমঞ্চে সুরের জাদু দেখিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনপ্রিয় ডিজে এবং ইলেকট্রনিক মিউজিক প্রডিউসার সঞ্জয় দেব। বলিউডের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ও গায়িকা নোরা ফাতেহি এবং ফরাসি হিপ-হপ তারকা ভেজেড্রিমের সঙ্গে যৌথভাবে পারফর্ম করেন তিনি।

টরন্টোতে কানাডা বনাম বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা ম্যাচের ঠিক ৯০ মিনিট আগে শুরু হয় এই জমকালো অনুষ্ঠান। সেখানে এই ত্রয়ী তাঁদের নতুন রিলিজ হওয়া ফিফা অফিশিয়াল ট্র্যাক ‘সির সির’ পরিবেশন করেন। মুক্তির মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গানটি ইউটিউবে ২০ মিলিয়নের (২ কোটি) বেশি ভিউ পেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। এর আগে শাকিরার অফিশিয়াল ফিফা থিম সং প্রথম দিনে ৮ দশমিক ২ মিলিয়ন ভিউ পেয়েছিল, যা এবার টপকে গেল সির সির।

সঞ্জয়ের জন্ম বাংলাদেশের চায়ের রাজধানীখ্যাত শ্রীমঙ্গলে। এরপর শৈশবের একটি বড় সময় চট্টগ্রামে কাটিয়ে পরিবারের সঙ্গে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায়। লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক এই ডিজে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ইলেকট্রনিক মিউজিকের সঙ্গে বাংলা সুরের ফিউশন ঘটিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন।

কানাডায় সঞ্জয়সহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাতিয়েছেন গায়িকা আলেসিয়া কারা, মাইকেল বুবলে ও ইলিয়ানার তারকারা।

বিষয়:

খেলাফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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