রাজশাহী সীমান্তে ২৩ জনকে পুশ ইনের চেষ্টা, সতর্ক বিজিবি

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার পিরোজপুর-রাওথা সীমান্ত দিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৩ জনকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কঠোর অবস্থান ও বাড়তি নজরদারির কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।
শনিবার ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক দফায় পুশ ইনের চেষ্টা চালানো হয়। পদ্মা নদীর ভারতীয় অংশ থেকে দুটি নৌকায় করে এসব মানুষকে বাংলাদেশে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হলেও সীমান্তে বিজিবির সতর্ক অবস্থানের কারণে নৌকাগুলো বাংলাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হতে পারেনি।
স্থানীয় জেলেরা জানান, চারঘাট সীমান্তের বিপরীতে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার কাগমারি চর এলাকায় প্রায় ১৫০ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে জড়ো করে রাখা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে ২৩ জনকে কাগমারি ও খালিশপুর বিএসএফ ক্যাম্পের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়।
শনিবার দুপুরে সরেজমিনে সীমান্ত এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, বিজিবি সদস্যরা টহল ও নজরদারি জোরদার করেছেন। সীমান্ত এলাকায় মাইকিং করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিএসএফের সম্ভাব্য পুশ ইন প্রতিহত করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতাও কামনা করছে বিজিবি। এ সময় স্থানীয় অনেক বাসিন্দাকে বিজিবির সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিতে দেখা যায়।
স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘ভোর থেকে শুনছি বিএসএফ কিছু মানুষকে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করছে। বিজিবি আমাদের সহযোগিতা চেয়েছে, তাই আমরা তাদের পাশে অবস্থান নিয়েছি।’
বিজিবির চারঘাট বিকল্প বিওপির কমান্ডার সুবেদার দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা আগে থেকেই সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করি। বিজিবির কঠোর নজরদারির কারণে পুশ ইন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় সীমান্তে আরও কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনোভাবেই অবৈধভাবে কাউকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।’
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