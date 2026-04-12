কিশোরগঞ্জে জমির বিরোধে ফার্নিচার মিস্ত্রিকে পিটিয়ে হত্যা

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলায় জমির বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের গণপিটুনিতে আহত ফার্নিচার মিস্ত্রি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম (৪২) মারা গেছেন। ১৭ দিন রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ রোববার (১২ এপ্রিল) সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।
নিহত ফখরুল ইসলাম উপজেলার গুজদিয়া ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে। এ ঘটনায় পুলিশ কাজল আক্তার ও রোমা আক্তার নামের দুই নারীকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একখণ্ড জমি নিয়ে রামনগর গ্রামের রহিম, আশিক, ফজলু ও হোসেনদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ফখরুল ইসলামের বিরোধ চলছিল। গত ২৬ মার্চ সকালে ফখরুল ইসলাম তাঁর গরুর জন্য ঘাস কাটতে মাঠে যান। সেখানে আগে থেকে ওত পেতে থাকা প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা ফখরুলকে বেধড়ক মারধর করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।
পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে সেখানেই আজ তাঁর মৃত্যু হয়।
করিমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমরানুল কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, হামলার ঘটনার পর গত ২৬ মার্চ নিহতের ভাই আল আমিন বাদী হয়ে ১৩ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেছিলেন। মামলায় এ পর্যন্ত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি আরও জানান, ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার একটি হাসপাতালের মর্গে ফখরুলের লাশের রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর এবং মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হবে।
বরিশাল নগরে ফুটপাত দখল করে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে সিটি করপোরেশন। রোববার (১২ এপ্রিল) নগরীর ফজলুল হক অ্যাভিনিউ-সংলগ্ন নগর ভবন এলাকা থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।১১ মিনিট আগে
আব্দুস সালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকার আমাকে দুর্নীতির অভিযোগে অপসারণ করেনি; বরং পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে...১৪ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে পীরের আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং সুফি সাধক আব্দুর রহমান শামিমকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক, তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। একই সঙ্গে সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, সরকারের নিস্পৃহতার কারণেই দেশে সহিংসতা বাড়ছে।৩৭ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাইসুল ইসলাম ও তাঁর বাবার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় আসামি এহসানুর হক মাহিমকে (২২) এক দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদ এই নির্দেশ দেন।৪১ মিনিট আগে