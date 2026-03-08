অভিমান করে ঘর ছেড়েছিল কিশোরী, দুই দিন পর ভৈরবে উদ্ধার

রাজধানী থেকে নিখোঁজ হওয়া ১২ বছর বয়সী এক কিশোরীকে প্রায় দুই দিন পর ভৈরব রেলওয়ে জংশন থেকে উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে উদ্ধারের পর তার স্বজনদের খুঁজে বের করে আজ রোববার দুপুরে তাঁদের কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ।
উদ্ধার হওয়া কিশোরীর নাম জান্নাতুল ফেরদৌস (১২)। তার বাবা আলাল ও মা জাহেদা বেগম। তারা রাজধানীর কারওয়ান বাজার পিয়ারাবাগ এলাকার একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। জান্নাতুলের মা কারওয়ান বাজারের কামারপট্টি এলাকায় সবজি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।
ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাঈদ আহামেদ জানান, শুক্রবার সকালে বড় ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য ঝগড়ার পর মায়ের কাছে বিচার না পেয়ে অভিমানে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায় জান্নাতুল। পরে ঢাকার একটি লোকাল ট্রেনে চড়ে একাই কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলওয়ে জংশনে চলে আসে।
স্থানীয় সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে কিশোরীকে উদ্ধার করে ভৈরব রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে পুলিশ কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পরবর্তীকালে রোববার দুপুরে রেলওয়ে থানার ওসি কিশোরীকে তার মায়ের কাছে বুঝিয়ে দেন।
