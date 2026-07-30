Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

চলন্ত ট্রেন থেকে এসির মোটর চুরি, ধাওয়া দিয়ে আটক ২

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
চলন্ত ট্রেন থেকে এসির মোটর চুরি, ধাওয়া দিয়ে আটক ২
চলন্ত ট্রেনে এসি চুরির ঘটনায় আটক দুই ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

‎কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী আন্তনগর বিজয় এক্সপ্রেসের চলন্ত ট্রেন থেকে এসির মোটর চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর লাফিয়ে পালানোর সময় ধাওয়া দিয়ে দুই চোরকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয়দের সহায়তায় ট্রেনের নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের আটক করে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে (জিআরপি) থানার উদ্দেশে নিয়ে যান।

‎আটক ব্যক্তিরা হলেন ভৈরব নিউ টাউন এলাকার মৃত মানিক মিয়ার ছেলে মো. দুলাল মিয়া (২৫) এবং একই এলাকার মো. বাবু মিয়ার ছেলে মো. আরিফ (১৬)।

‎জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ভৈরব স্টেশন অতিক্রম করে ট্রেনটি কুলিয়ারচর এলাকায় প্রবেশের পর এ ঘটনা ঘটে। চোরেরা ভৈরব রেলওয়ে স্টেশন থেকে চুরির উদ্দেশ্যে মোটর খোলার যন্ত্রাংশ নিয়ে ট্রেনে ওঠেন।

‎রেলওয়ে ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, চলন্ত বিজয় এক্সপ্রেসের একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত (এসি) বগির মোটর খুলে দুই ব্যক্তি ট্রেন থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করেন। যাত্রীরা বিষয়টি বুঝতে পেরে ট্রেনে কর্মরতদের জানালে জরুরিভাবে কুলিয়ারচর স্টেশনে প্রবেশের আগেই খরকমারা এলাকায় ট্রেনটি থামানো হয়। এরপর স্থানীয়দের সহায়তায় ধাওয়া দিয়ে তাঁদের আটক করা হয় এবং চোরাই মোটরটি উদ্ধার করা হয়।

‎কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বাহাউদ্দিন ফারুকী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, চলন্ত ট্রেন থেকে এসির যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জট্রেনকুলিয়ারচরকিশোরগঞ্জ সদর
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