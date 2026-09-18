হোসেনপুরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে সূবর্ণা আক্তার (১৮) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে উপজেলার উত্তর গোবিন্দপুর গ্রামের বাবার বাড়ি থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ৬ মাস আগে একই ইউনিয়নের লাখুহাটি গ্রামের রউফ মিয়ার ছেলে মাসুম মিয়ার সঙ্গে সূবর্ণা আক্তারের বিয়ে হয়। এক সপ্তাহ আগে সূবর্ণা আক্তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে যান। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে পুলিশ খবর পেয়ে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
সূবর্ণার বাবা হেলাল মিয়া জানান, তাঁর মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।
হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটা আত্মহত্যা। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
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