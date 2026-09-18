Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

ফের হেরোইনসহ গ্রেপ্তার ১১ মামলার আসামি

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
ফের হেরোইনসহ গ্রেপ্তার ১১ মামলার আসামি
আটক শাকিল আহমেদ সাগর (২৬) ও মানিক মিয়া (২৩)। ছবি: আজকের পত্রিকা

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বড় সুরুন্ডী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩৩ গ্রাম হেরোইনসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার দুজনের একজন শাকিল আহমেদ সাগরের বিরুদ্ধে আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১১টি মামলা রয়েছে। উদ্ধার করা হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা বলে পুলিশের দাবি।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকে বড় সুরুন্ডী এলাকায় একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজের সামনে ফাঁকা জায়গায় অভিযান চালানো হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ডিবি পুলিশ।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপপরিদর্শক অভিজিৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল অভিযান চালিয়ে শাকিল আহমেদ সাগর (২৬) ও মানিক মিয়াকে (২৩) আটক করে। গ্রেপ্তার শাকিল বড় সুরুন্ডী এলাকার ইজ্জত আলীর ছেলে। মানিক একই এলাকার লাল মিয়ার ছেলে।

তল্লাশি চালিয়ে শাকিলের কাছ থেকে ২৭ গ্রাম এবং মানিকের কাছ থেকে ৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মানবেন্দ্র বালো জানান, এ ঘটনায় মানিকগঞ্জ সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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