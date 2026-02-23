ভৈরবে জুতার সোল কারখানায় আগুন, তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে জুতার সোল তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে প্রায় দুই কোটি টাকার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছেন কারখানার মালিক।
সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার শুম্ভপুর এলাকার সালাম পাদুকা মার্কেটসংলগ্ন রেনু প্লাস্টিক কারখানায় আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কারখানা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিস ও কুলিয়ারচর ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
কারখানার মালিক শফিকুল ইসলাম বলেন, আগুনে উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামাল মিলিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।
ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আল আমিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তদন্ত শেষে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ ও আগুনের কারণ নিশ্চিত করা যাবে।
সকাল ১০টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১০-১২ জন নেতা এবং কয়েকজন শ্রমিক বড় হাতুড়ি, রডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে কার্যালয়টিতে উপস্থিত হন। তারা দীর্ঘ সময় ধরে কার্যালয়ের সামনের দেয়াল, প্রধান ফটক এবং দরজা-জানালা ভেঙে ফেলেন। একপর্যায়ে কার্যালয়ের সামনে টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।৮ মিনিট আগে
নিহতের পরিবার জানায়, রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নয়া মিয়ার নাতি নিরব মিয়া (১৪) ও তার সহপাঠী একই গ্রামের মামুন মিয়া (১৪), কাওসার (১৫) ও রাজনের (১৬) মধ্যে লুডু খেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়।২১ মিনিট আগে
রাজধানীর তুরাগে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি গোডাউন ও মোটরসাইকেল সার্ভিস সেন্টার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া সড়কের তুরাগের কামারপাড়া সংলগ্ন ওই গোডাউনগুলোতে আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৪টা ২৮ মিনিটে আগুন লাগে।২৭ মিনিট আগে
গত বৃহস্পতিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে কনে ক্রিস হুইকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন সুকান্ত সেন। তিনি উপজেলার কামারচাক ইউনিয়নের টিকরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। হেলিকপ্টারে কনেকে নিয়ে আসার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়।৩১ মিনিট আগে