কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার কতুবপুর ইউনিয়নের বয়রাকান্দি গ্রামে নয়া মিয়া (৬৫) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তবে পুলিশের ধারণা, নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নিহতের পরিবার জানায়, রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নয়া মিয়ার নাতি নিরব মিয়া (১৪) ও তার সহপাঠী একই গ্রামের মামুন মিয়া (১৪), কাওসার (১৫) ও রাজনের (১৬) মধ্যে লুডু খেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়।
একপর্যায়ে নয়া মিয়ার বাড়িতে ঢুকে নিরব মিয়াকে মারধর করতে থাকে কয়েকজন। এ সময় দাদা নয়া মিয়া এগিয়ে গেলে তাঁকে গাছের ডাল দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের।
নয়া মিয়ার ছেলে বিপুল মিয়া বলেন, তাঁর বাবাকে গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, নাতিকে মারধর করার সময় নয়া মিয়ার হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেছ ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সকাল ১০টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ১০-১২ জন নেতা এবং কয়েকজন শ্রমিক বড় হাতুড়ি, রডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে কার্যালয়টিতে উপস্থিত হন। তারা দীর্ঘ সময় ধরে কার্যালয়ের সামনের দেয়াল, প্রধান ফটক এবং দরজা-জানালা ভেঙে ফেলেন। একপর্যায়ে কার্যালয়ের সামনে টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।৮ মিনিট আগে
সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কারখানা থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ভৈরব বাজার ফায়ার সার্ভিস ও কুলিয়ারচর ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর তুরাগে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি গোডাউন ও মোটরসাইকেল সার্ভিস সেন্টার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া সড়কের তুরাগের কামারপাড়া সংলগ্ন ওই গোডাউনগুলোতে আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) ভোর ৪টা ২৮ মিনিটে আগুন লাগে।২৬ মিনিট আগে
গত বৃহস্পতিবার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে করে কনে ক্রিস হুইকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন সুকান্ত সেন। তিনি উপজেলার কামারচাক ইউনিয়নের টিকরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। হেলিকপ্টারে কনেকে নিয়ে আসার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়।৩১ মিনিট আগে