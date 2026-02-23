Ajker Patrika
বগুড়া

কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি
কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
নিহত নয়া মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার কতুবপুর ইউনিয়নের বয়রাকান্দি গ্রামে নয়া মিয়া (৬৫) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। তবে পুলিশের ধারণা, নাতিকে বাঁচাতে গিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের পরিবার জানায়, রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে নয়া মিয়ার নাতি নিরব মিয়া (১৪) ও তার সহপাঠী একই গ্রামের মামুন মিয়া (১৪), কাওসার (১৫) ও রাজনের (১৬) মধ্যে লুডু খেলা নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়।

একপর্যায়ে নয়া মিয়ার বাড়িতে ঢুকে নিরব মিয়াকে মারধর করতে থাকে কয়েকজন। এ সময় দাদা নয়া মিয়া এগিয়ে গেলে তাঁকে গাছের ডাল দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের।

নয়া মিয়ার ছেলে বিপুল মিয়া বলেন, তাঁর বাবাকে গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, নাতিকে মারধর করার সময় নয়া মিয়ার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলেছ ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। অভিযোগ পেলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বগুড়ানিহতরাজশাহী বিভাগসারিয়াকান্দিজেলার খবরকৃষক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট ‘এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

মাদকসম্রাট ‘এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ভাঙচুর

ময়মনসিংহে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ভাঙচুর

ভৈরবে জুতার সোল কারখানায় আগুন, তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

ভৈরবে জুতার সোল কারখানায় আগুন, তিন ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে

কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

তুরাগে ভোররাতে আগুনে পুড়ে ছাই বিদ্যুৎহীন তিন গোডাউন ও সার্ভিস সেন্টার

তুরাগে ভোররাতে আগুনে পুড়ে ছাই বিদ্যুৎহীন তিন গোডাউন ও সার্ভিস সেন্টার