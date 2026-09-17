খেলতে গিয়ে নিখোঁজ, পুকুরে মিলল দুই বছরের শিশু নুসাইবার লাশ

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বাড়ির পাশের পুকুরের পানিতে ডুবে নুসাইবা আক্তার নামের দুই বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের টান সিদলা গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নুসাইবা ওই গ্রামের মো. শফিকুল ইসলামের মেয়ে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে সবার অজান্তে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হয় শিশু নুসাইবা। স্বজনেরা সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. আনিকা তাবাসসুম জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।
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