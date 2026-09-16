একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির প্রথম ধাপের ফল প্রকাশ

একাদশ শ্রেণিতে (২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ) ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম ধাপে নির্বাচিত ফল প্রকাশিত হয়েছে।
আজ বুধবার রাত পৌনে ৮টার দিকে একযোগে ফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেখতে পারবে শিক্ষার্থীরা।
এদিকে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর তারিখ এক দিন পিছিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।
পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম উপলক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক দিনের ছুটি থাকায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
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