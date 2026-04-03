পরকীয়া সন্দেহে বন্ধুকে খুন, ২৪ দিন পর মিলল কঙ্কাল

কিশোরগঞ্জের নিকলীতে নিখোঁজের ২৪ দিন পর আবির হাসান (১৭) নামের এক কিশোরের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সিংপুর ইউনিয়নের ডুবি গ্রামের হংডাইল হাওরে শাহাবুদ্দিনের ভুট্টাখেতে কঙ্কালটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয় লোকজন। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। নিহত আবির হাসান সিংপুর ইউনিয়নের ভাটিবরাটিয়া উত্তরপাড়ার সিদ্দিক মিয়ার ছেলে।
এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ সিংপুর ইউনিয়নের ভাটিবরাটিয়া গ্রাম থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভাটিবরাটিয়া গ্রামের ফরিদ মিয়ার ছেলে মাহমুদুল হাসান রিয়ান (২০) এবং তাঁর স্ত্রী কেয়া আক্তার (১৮)।
পুলিশ জানায়, গত ৯ মার্চ বিকেলে উপজেলার সিংপুর ইউনিয়ন থেকে নিখোঁজ হন আবির হাসান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁকে না পেয়ে তাঁর বাবা মো. সিদ্দিক মিয়া নিকলী থানায় ১৩ মার্চ একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। নিখোঁজের দীর্ঘ সময় পর গত বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সন্ধ্যায় পুলিশ ভাটিবরাটিয়া ও ডুবির মাঝে হংডাইল হাওরের একটি ভুট্টাখেত থেকে আবিরের হাড়গোড় ও মাথার খুলি উদ্ধার করে। মরদেহে কোনো মাংস অবশিষ্ট ছিল না, তবে পরনের কাপড় দেখে নিহত ব্যক্তির বাবা তাঁর পরিচয় শনাক্ত করেন।
মামলা ও থানা সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর আগে টিকটকের মাধ্যমে মাহমুদুলের সঙ্গে রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার আব্দুর রশিদের মেয়ে কেয়া আক্তারের পরিচয় হয়। চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি কেয়াকে নাটোর থেকে নিকলীতে নিয়ে আসেন মাহমুদুল এবং ১৯ জানুয়ারি তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে বন্ধু আবির প্রায়ই মাহমুদুলের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন। মাহমুদুলের স্ত্রীর সঙ্গে আবিরের সখ্য নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন তৈরি হয়।
গত ৮ মার্চ রাতে আবির মাহমুদুলদের বাড়িতে গিয়ে কেয়ার সঙ্গে একটি ছবি তুলে মাহমুদুলের মোবাইলে পাঠান। পরদিন ৯ মার্চ ভোরে মাহমুদুল চট্টগ্রাম থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। ওই দিন বিকেল থেকেই আবির নিখোঁজ হন এবং তাঁর মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।
নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আবিরের বাবা মো. সিদ্দিক মিয়া বাদী হয়ে মাহমুদুল, কেয়া আক্তারসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করে আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।১৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।২১ মিনিট আগে
প্রিন্টের বিল পরিশোধকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল কাফীর নেতৃত্বে এক দোকানিকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। এতে দোকানিসহ দুজন আহত হন। বর্তমানে দোকানটি বন্ধ রয়েছে।২৭ মিনিট আগে
সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ। টিউবওয়েল বা সাব-মারসিবল পাম্প না থাকায় এদের এখনো বাধ্য হয়েই নদী, হাওর ও পুকুরের পানির ওপর নির্ভর করতে হয়; যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দূষিত। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অধিকাংশ টিউবওয়েলেই এখন পানি উঠছে না।৩২ মিনিট আগে