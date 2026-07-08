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কিশোরগঞ্জ

কামারখন্দে ১ হাজার ৬৭০ কৃষক পেলেন প্রণোদনার সার-বীজ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
কামারখন্দে ১ হাজার ৬৭০ কৃষক পেলেন প্রণোদনার সার-বীজ
কামারখন্দে ১ হাজার ৬৭০ কৃষকের মধ্যে বিনা মূল্যে সার-বীজ বিতরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে উফশী রোপা আমন ধানের বীজ, গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির বীজ, মরিচের বীজ, সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুর ১২টায় উপজেলা পরিষদের মিনি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপজেলার ১ হাজার ৬৭০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে এসব কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ২০২৫–২৬ অর্থবছরের কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় খরিপ-২ মৌসুমে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার কৃষককে জন প্রতি ৫ কেজি উফশী রোপা আমন ধানের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ১০ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয়—যা এক বিঘা জমিতে আবাদের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

এ ছাড়া ২০ জন কৃষককে ১০ গ্রাম হাইব্রিড মরিচের বীজ, ৫ কেজি ডিএপি সার, ৫ কেজি এমওপি সার এবং কীটনাশক দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ৬৫০ জন কৃষককে গ্রীষ্মকালীন সাত ধরনের সবজির বীজের সাতটি প্যাকেট দেওয়া হয়। এ সবের মধ্যে ছিল কলমি শাক, লাউ, চালকুমড়া, পুঁইশাক, বেগুন, শসা ও মিষ্টিকুমড়ার বীজ। পাশাপাশি তাঁদের প্রত্যেককে ১৫ কেজি ডিএপি সার ও ১৫ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ড. বিপাশা হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) আনোয়ার সাদাত। এ সময় স্বাগত বক্তব্য দেন কামারখন্দ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ফরিদ হোসাইন।

বিষয়:

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