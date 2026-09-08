Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, শ্রমিক দল নেতাসহ আটক ১৫

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৫৫
জুয়ার আসরে পুলিশের হানা, শ্রমিক দল নেতাসহ আটক ১৫

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে শ্রমিক দল নেতাসহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকালে হোসেনপুর থানার ওসি মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের সাহেবেরচর বন্দের পাড় এলাকায় বালুমহালের পেছনে এ অভিযান চালানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সিদলা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক পায়েল আহমেদ, সাহেবেরচর এলাকার লিটন মিয়া, মাসুদ মিয়া, বুরহান মিয়া, বাক্কার মিয়া, আফাজ উদ্দিন, পিকুল মিয়া, জুয়েল, জালাল, হৃদয় ও ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার মাইজবাগ গ্রামের শাকিল মিয়া, ভালুকা থানার ভরাডোবা গ্রামের জাহেদুল ইসলাম, পাগলা থানা কান্দিপাড়া উস্তি গ্রামের চঞ্চল মিয়া ও গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানার কাওরাইদ গ্রামের মনির হোসেন।

জানা গেছে, সিদলা ইউনিয়নের সাহেবেরচর বন্দের পাড় এলাকায় বালুমহালের কাছে দীর্ঘদিন ধরে জুয়ার আসর বসানো হয়। সিদলা ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল বাসার এই জুয়ার আসরের আয়োজন করে থাকেন। গতকাল পুলিশের অভিযানে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭-৮ জন নদী সাঁতরে পালিয়ে গেছেন। এ সময় জুয়াড়িদের কাছ থেকে নগদ টাকা ও জুয়া খেলার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

ওসি মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শেষে জেলা আদালতে পাঠানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জজুয়াঢাকা বিভাগহোসেনপুরজেলার খবরশ্রমিক দল
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