নৈশপ্রহরী ও ব্যবসায়ীদের বেঁধে ৫ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ডাকাতি

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় নৈশপ্রহরী ও ব্যবসায়ীদের হাত-পা বেঁধে তিনটি সোনার দোকানসহ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ডাকাতি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার একতারপুর বাজারে প্রায় আড়াই ঘণ্টা তাণ্ডব চালিয়ে স্বর্ণালংকার, রুপা, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে পালিয়ে যায় ডাকাত দল। ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এটিকে সশস্ত্র ডাকাতি বললেও পুলিশের দাবি, এটি চুরির ঘটনা।
প্রত্যক্ষদর্শী ব্যবসায়ী ও নৈশপ্রহরীরা জানান, সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল বাজারে হানা দেয়। ডাকাতেরা বাজারের চার নৈশপ্রহরী ও দুই ব্যবসায়ীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দোকানগুলোতে ডাকাতি করে।
ডাকাতির শিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাণতোষ বিশ্বাসের ‘পূর্ণ জুয়েলার্স’ (দুটি শোরুম ও একটি কারখানা), মানিক বিশ্বাসের ‘মানিক জুয়েলার্স’, সঞ্জয় বিশ্বাসের ‘ঈশানী বিউটি কসমেটিকস’, হান্নান শেখের ভ্যান মেরামতের দোকান এবং ওবায়দুলের চায়ের দোকান।
ভুক্তভোগী সোনা ব্যবসায়ী প্রাণতোষ বিশ্বাস জানান, ডাকাতেরা কারখানা ও শোরুমের লকার এবং ক্যাশ ড্রয়ার ভেঙে কয়েক ভরি সোনার পুরোনো গয়না, প্রায় ২০ ভরি রুপা ও নগদ ২৫ হাজার টাকা নিয়ে গেছে।
ভুক্তভোগী পাখি ভ্যানের মেকার আব্দুল হান্নান শেখ বলেন, ‘ডাকাতেরা আমাকে ধরে নিয়ে নৈশপ্রহরীদের সঙ্গে বেঁধে রাখে।’
বাজার পাহারা ব্যবস্থাপনা কমিটির অর্থ সম্পাদক পল্লি চিকিৎসক ওহিদুল ইসলাম বলেন, বাজারে দায়িত্ব পালনরত পাঁচজন পাহারাদারের মধ্যে চারজনকে আটকে রেখে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালানো হয়েছে।
এদিকে খোকসা থানার ওসি মোল্লা জাকির হোসেন বলেন, একতারপুর বাজারে তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এটি ডাকাতি নয়, চুরির ঘটনা।
রাজধানীর চলমান ও শিগগির বাস্তবায়ন হতে যাওয়া বড় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কারণে যানজট মোকাবিলা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক রাখতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।২১ মিনিট আগে
কুমিল্লার বরুড়ার চিতড্ডা ইউনিয়নের ওড্ডা গ্রামের একটি ফসলি জমি থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আনুমানিক ৩০ বছর বয়সী অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
সে প্রায় সময়ই বাইরে থাকত। ঘরে আসত না। মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ডাকাতি করছিল, কেউ হয়তো মেরে ফেলেছে। এর আগেও এক জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে পাবলিকে ধরে মাথা ফেটে দিয়েছিল, মাথায় তখন ৮টি সেলাই হয়েছিল।৩০ মিনিট আগে
চুরির অপবাদে ময়মনসিংহের ভালুকায় সুজনকে পিটিয়ে আহত করেন কয়েকজন ব্যক্তি। এতে অচেতন হয়ে পড়লে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে এনে তাঁকে ফেলা রাখা হয় গাজীপুরের শ্রীপুরের একটি ময়লার স্তূপে। সেখানে স্থানীয়রা তাঁকে দেখতে পেয়ে মাথায় পানি ঢেলে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।১ ঘণ্টা আগে