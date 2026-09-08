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অচেতন অবস্থায় উদ্ধার মেঘমল্লার বসু, ঢামেকে ভর্তি

ঢাবি প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫০
অচেতন অবস্থায় উদ্ধার মেঘমল্লার বসু, ঢামেকে ভর্তি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মেঘমল্লার বসু। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মেঘমল্লার বসুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধারের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার গভীর রাতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রমনা গেট এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মোস্তাকিম জানিয়েছেন, বর্তমানে মেঘমল্লার বসুর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি শঙ্কামুক্ত।

মোস্তাকিম জানান, গতকাল রাতে মেঘমল্লারকে বাসায় পাওয়া যাচ্ছিল না। এ সময় তাঁর খোঁজে বন্ধু ও সহপাঠীরা বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান করতে থাকেন। একপর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রমনা গেট এলাকায় অচেতন অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। উদ্ধারের সময় তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না। প্রথমে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা প্রয়োজনীয় জরুরি চিকিৎসা দেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতেও অসুস্থ অবস্থায় মেঘমল্লারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তখন অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের পর তাঁকে উদ্ধার করা হয় বলে তাঁর সহপাঠীরা জানিয়েছিলেন। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে আবারও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হন মেঘমল্লার। পরে জুলাইয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগ করে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম নেটওয়ার্ক ফর পিপলস অ্যাকশনে (এনপিএ) যুক্ত হওয়ার কথা জানান তিনি। চলতি বছরের শুরুতে এনপিএর আত্মপ্রকাশের সময় সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত ৯৯ জনের নাম প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই তালিকায় মেঘমল্লারের নামও ছিল।

এর আগে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বামপন্থী সাতটি সংগঠনের জোট ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’-এর প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মেঘমল্লার। নির্বাচনে প্রায় পাঁচ হাজার ভোট পেয়ে তিনি তৃতীয় হন। নির্বাচনী প্রচারণার সময়ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে তাঁর অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালছাত্র ইউনিয়নঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢামেক
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