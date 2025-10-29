Ajker Patrika
> সারা দেশ

অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
গুরুদয়াল সরকারি কলেজ চত্বরের শহীদ মিনারে সমাবেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভৈরব জেলা দাবির বিপরীতে এবার অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলার জন্য বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্র-জনতা। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ চত্বরের শহীদ মিনারে এই সমাবেশ করে তারা।

ভৈরব জেলার দাবিতে আন্দোলনে ট্রেনে হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সমাবেশে অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা রক্ষার মুখপাত্র ও কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়ন বলেন, ‘কিছু সন্ত্রাসী যাত্রীবাহী ট্রেনে মধ্যযুগীয় কায়দায় পাথর নিক্ষেপ করেছে। সেই ঘটনায় ২০ জন আহত হয়েছে। আপনারা জেলার দাবি করবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার, ওইখানে নাক গলাব না। আমি শুধু বলব, আপনারা ট্রেনে হামলা করে নৈতিকভাবে সেটা হারিয়েছেন। ট্রেনে হামলার ঘটনায় যে মামলা হয়েছে, সেই মামলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এগুলো না করে, যারা এ ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করতে হবে।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জের সাবেক আহ্বায়ক ইকরাম হোসেন বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ বিএনপির যিনি দায়িত্বে রয়েছেন শরীফুল আলম। আপনারা উনার মাধ্যমে আপনাদের দাবি সচিবালয়ে, মন্ত্রণালয়ে, উপদেষ্টাদের নিকট পৌঁছান। কিন্তু আপনারা ট্রেন আটকে পাথর নিক্ষেপ করেছেন। হামলা-ভাঙচুর করেছেন। সহিংসতা ঘটিয়েছেন। এটা ফ্যাসিস্টের কাজ। আমরা অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’

অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা রক্ষার মুখপাত্র ও কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়নের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মামুন, সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, হয়বতনগর বয়েজ ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম জনি, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নুসরাত জাহান, সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম লিমন, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম তুহিন। সমাবেশ পরিচালনা করেন গুরুদয়াল সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোদাচ্ছির তুসি।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জবিক্ষোভসমাবেশজেলার খবর
