অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
ভৈরব জেলা দাবির বিপরীতে এবার অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলার জন্য বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্র-জনতা। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে কিশোরগঞ্জ শহরের গুরুদয়াল সরকারি কলেজ চত্বরের শহীদ মিনারে এই সমাবেশ করে তারা।
ভৈরব জেলার দাবিতে আন্দোলনে ট্রেনে হামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সমাবেশে অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা রক্ষার মুখপাত্র ও কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়ন বলেন, ‘কিছু সন্ত্রাসী যাত্রীবাহী ট্রেনে মধ্যযুগীয় কায়দায় পাথর নিক্ষেপ করেছে। সেই ঘটনায় ২০ জন আহত হয়েছে। আপনারা জেলার দাবি করবেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার, ওইখানে নাক গলাব না। আমি শুধু বলব, আপনারা ট্রেনে হামলা করে নৈতিকভাবে সেটা হারিয়েছেন। ট্রেনে হামলার ঘটনায় যে মামলা হয়েছে, সেই মামলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এগুলো না করে, যারা এ ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করতে হবে।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জের সাবেক আহ্বায়ক ইকরাম হোসেন বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ বিএনপির যিনি দায়িত্বে রয়েছেন শরীফুল আলম। আপনারা উনার মাধ্যমে আপনাদের দাবি সচিবালয়ে, মন্ত্রণালয়ে, উপদেষ্টাদের নিকট পৌঁছান। কিন্তু আপনারা ট্রেন আটকে পাথর নিক্ষেপ করেছেন। হামলা-ভাঙচুর করেছেন। সহিংসতা ঘটিয়েছেন। এটা ফ্যাসিস্টের কাজ। আমরা অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই।’
অখণ্ড কিশোরগঞ্জ জেলা রক্ষার মুখপাত্র ও কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সাবেক প্রচার সম্পাদক জগলুল হাসান চয়নের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মামুন, সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, হয়বতনগর বয়েজ ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম জনি, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি নুসরাত জাহান, সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম লিমন, কিশোরগঞ্জ পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম তুহিন। সমাবেশ পরিচালনা করেন গুরুদয়াল সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোদাচ্ছির তুসি।
উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
করোনাকালে শুরু হওয়া লটারি পদ্ধতি বাতিল করে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে রাজধানীর উত্তরার রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরে প্রতিষ্ঠানটির সামনে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা।
আন্দোলনরত রাজউকের শিক্ষার্থীরা ‘শিক্ষা না জুয়া, শিক্ষা শিক্ষা’, ‘জুয়া বন্ধ কর, পরীক্ষা চালু কর’, ‘আমাদের দাবি, মানতে হবে, মানতে হবে’ সহ নানা শ্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীদের দাবি, কোভিড-১৯ বা করোনাকালীন সময়ে স্কুল পর্যায় বিভিন্ন শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে লটারির ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। তারই ধারাবাহিকতায় রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজেও ষষ্ঠ শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তির প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করে কর্তৃপক্ষ।
শিক্ষার্থীরা বলেন, এখন দেশে করোনা মহামারি নেই। তবুও করোনাকালে চালু হওয়া লটারি পদ্ধতি এখনো চালু রয়েছে। যার কারণে মেধাবীরা ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই আমরা লটারি পদ্ধতি বাতিল করে পরিক্ষার মাধ্যমে ভর্তির প্রক্রিয়া চালু করার জোর দাবি জানাচ্ছি।
আন্দোলনে অংশ নেওয়া রাজউক কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আবু বক্কর সিদ্দিক আয়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা লটারি পদ্ধতি বাতিল করে ভর্তি পরীক্ষার দাবিতে আন্দোলন করেছি। আমাদের সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও একমত। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কাছে লটারি পদ্ধতি বাতিলের আমাদের দাবি আমাদের।’
আয়মান আরও বলেন, ‘আমরা রোববার পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের পুরাতন নির্দেশনা বাতিল করে নতুন নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকব। নাহলে রোববার থেকে ক্লাস বর্জন করে আমরা নতুন কর্মসূচি শুরু করব।’
এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে রাজউক কলেজের সামনের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেখানে থানা পুলিশ ও গোয়েন্দা নজরদারি রাখা হয়।
গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেটের গোয়াইনঘাটে জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে উপজেলার ২ নম্বর পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের আহারকান্দি গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম মো. আলী ওরফে আল আমিন (৩০)। তিনি ওই গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহারকান্দি বাজারের দোকানের পেছনের জায়গা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে মোস্তফা মিয়া এবং নুর হোসেনের লোকজন। এতে আল আমিন গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে গোয়াইনঘাট থানা-পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে প্রাথমিকভাবে আটক করে পুলিশ।
এ ব্যাপারে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে প্রাথমিকভাবে আটক এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, লাশ ওসমানী মেডিকেলের মর্গে রাখা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি নিয়ে শিক্ষকেরা সচিবালয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে অবস্থান নিয়ে বেলা দেড়টার পরে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের অভিমুখে যাত্রা করেন তাঁরা। বেলা ২টার দিকে সচিবালয়ের গেটের প্রবেশমুখে ঢোকার চেষ্টা করেন শিক্ষকেরা। প্রায় ৩০ মিনিট ধাক্কাধাক্কির পর পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে বেশ কয়েকজন আহত হন।
লালমনিরহাট হাতীবান্ধা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক মো. আব্দুস সালাম আজাদ বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে সচিবালয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা সেখানে যাব এবং আমাদের দাবি নিয়ে কথা বলব; কিন্তু পুলিশ বাধা দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে, এটা দুঃখজনক। আমাদের কানে-মুখে জলকামান নিক্ষেপ করেছে। এটা কেমন দেশ যে শিক্ষকদের ওপর হামলা করা হয়! মৃত্যু হলেও আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’
জয়পুরহাট থেকে আসা শিক্ষক আব্দুল খালেক বলেন, ‘আমরা জাতীয়করণ চাই। সরকার দিতে চাইলেও তারা আটকে রাখে। অথচ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, আমাদের দাবি মেনে নেবে। কিন্তু সরকার টালবাহানা করছে।’
স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি নিয়ে শিক্ষকেরা সচিবালয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে অবস্থান নিয়ে বেলা দেড়টার পরে মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের অভিমুখে যাত্রা করেন তাঁরা। বেলা ২টার দিকে সচিবালয়ের গেটের প্রবেশমুখে ঢোকার চেষ্টা করেন শিক্ষকেরা। প্রায় ৩০ মিনিট ধাক্কাধাক্কির পর পুলিশ জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করলে বেশ কয়েকজন আহত হন।
লালমনিরহাট হাতীবান্ধা স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক মো. আব্দুস সালাম আজাদ বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে সচিবালয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা সেখানে যাব এবং আমাদের দাবি নিয়ে কথা বলব; কিন্তু পুলিশ বাধা দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে, এটা দুঃখজনক। আমাদের কানে-মুখে জলকামান নিক্ষেপ করেছে। এটা কেমন দেশ যে শিক্ষকদের ওপর হামলা করা হয়! মৃত্যু হলেও আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’
জয়পুরহাট থেকে আসা শিক্ষক আব্দুল খালেক বলেন, ‘আমরা জাতীয়করণ চাই। সরকার দিতে চাইলেও তারা আটকে রাখে। অথচ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল, আমাদের দাবি মেনে নেবে। কিন্তু সরকার টালবাহানা করছে।’
কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি
অনলাইনে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলায় তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার নিতাই ইউনিয়নের হামুরহাট এলাকার বাসিন্দা খায়রুল ইসলাম (২২), কাচারীবাজার এলাকার বাসিন্দা তুহিন ইসলাম (২৫) ও তাঁর সহযোগী শামিম ইসলাম (২০)।
ভুক্তভোগী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাবনা জেলার বাসিন্দা শামিম ইসলাম ফেসবুকে অস্ট্রেলিয়ার ভিসা দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেখে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে তাঁকে বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্রটি। পরে কাগজপত্র যাচাই করে সেগুলো ভুয়া প্রমাণিত হলে তিনি থানায় মামলা করেন।
ওসি আশরাফুল ইসলাম বলেন, অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
