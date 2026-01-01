Ajker Patrika
অর্থনীতি

লিটারে ২ টাকা করে কমল ডিজেল অকটেন পেট্রল ও কেরোসিনের দাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯: ১৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারে দুই টাকা কমিয়েছে সরকার।

এসব জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে গতকাল বুধবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। জ্বালানি তেলের নতুন দাম বুধবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়েছে।

লিটারে ২ টাকা করে কমিয়ে জানুয়ারি মাসের জন্য প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০২ টাকা, অকটেন ১২২ টাকা, পেট্রল ১১৮ টাকা এবং কেরোসিনের দাম ১১৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে হেরফেরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে প্রতি মাসে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করে সরকার।

জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ নির্দেশিকা (সংশোধিত) অনুযায়ী জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়েছে বলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জানিয়েছে।

বিষয়:

জ্বালানি তেলপেট্রলডিজেলঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মির্জা ফখরুলের জন্য মনটা কাল থেকে খুব বিষণ্ন হয়ে আছে: প্রেস সচিব

মির্জা ফখরুলের জন্য মনটা কাল থেকে খুব বিষণ্ন হয়ে আছে: প্রেস সচিব

জেলহাজতে অসুস্থ আ.লীগ নেতার শেবাচিম হাসপাতালে মৃত্যু

জেলহাজতে অসুস্থ আ.লীগ নেতার শেবাচিম হাসপাতালে মৃত্যু

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

নাহিদ শিক্ষকতা ও পরামর্শ দিয়ে বছরে আয় করেন ১৬ লাখ টাকা

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

তারেক রহমানের বাড়ি-গাড়ি নেই, আছে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকার সম্পদ

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

সম্পর্কিত

লিটারে ২ টাকা করে কমল ডিজেল অকটেন পেট্রল ও কেরোসিনের দাম

লিটারে ২ টাকা করে কমল ডিজেল অকটেন পেট্রল ও কেরোসিনের দাম

বন্ধ সব পোশাক কারখানা, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর শোক

বন্ধ সব পোশাক কারখানা, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর শোক

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল: আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা

স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল: আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতে পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা

ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত