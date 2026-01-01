লিটারে ২ টাকা করে কমল ডিজেল অকটেন পেট্রল ও কেরোসিনের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডিজেল, অকটেন, পেট্রল ও কেরোসিনের দাম লিটারে দুই টাকা কমিয়েছে সরকার।
এসব জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে গতকাল বুধবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। জ্বালানি তেলের নতুন দাম বুধবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়েছে।
লিটারে ২ টাকা করে কমিয়ে জানুয়ারি মাসের জন্য প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১০২ টাকা, অকটেন ১২২ টাকা, পেট্রল ১১৮ টাকা এবং কেরোসিনের দাম ১১৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামে হেরফেরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে প্রতি মাসে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করে সরকার।
জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ নির্দেশিকা (সংশোধিত) অনুযায়ী জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়েছে বলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জানিয়েছে।
