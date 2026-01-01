রাজধানীর হাজারীবাগে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর হাজারীবাগের ঝাউচর এলাকায় শিপন (২৪) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৩টার দিকে ওই যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় হাজারীবাগ থানা-পুলিশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাজারীবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন চন্দ্র শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, রাত আনুমানিক পৌনে ৩টার দিকে আমরা ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে সংবাদ পাই হাজারীবাগ ঝাউচর সিয়াম স্কুলের গলিতে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক পড়ে আছেন। দ্রুত সেখানে গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই সুমন চন্দ্র শেখ আরও বলেন, ওই যুবকের মাথাসহ শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। কে বা কারা তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করেছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্তের পর বলা যাবে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে।
শিপনের বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। হাজারীবাগের বড় মসজিদের বিপরীত গলিতে থাকতেন তিনি। তাঁর বাবার নাম শাহ আলম।
