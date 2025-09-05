Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বিদেশি আনারে ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা আব্দুল্লাহর স্বপ্নযাত্রা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আব্দুল্লাহর বাগানে একেকটি গাছে ৩০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত আনার ধরেছে।
আব্দুল্লাহর বাগানে একেকটি গাছে ৩০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত আনার ধরেছে।

ঝিনাইদহের উর্বর মাটিতে আগে ধান, পাট, আখ কিংবা সবজিই ছিল কৃষকের প্রধান নির্ভরতা। তবে সময় বদলেছে, কৃষকের চিন্তাভাবনায়ও এসেছে বৈচিত্র্য। এখন ঝিনাইদহের মাঠে শুধু শাকসবজি বা ধান নয়, চোখে পড়ছে বিদেশি ফলের বাগানও। এরই মধ্যে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার যুগিহুদা গ্রামে আনারের বাগান গড়ে তুলে সফলতার দিকে হাঁটছেন তরুণ উদ্যোক্তা সোহেল রানা আব্দুল্লাহ। বিদেশি জাতের আনার চাষ করে তিনি একদিকে যেমন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, অন্যদিকে স্থানীয়দের মধ্যে জাগিয়েছেন নতুন উদ্যম।

বাগানের গাছ থেকে আনার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন কয়েকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাগানের গাছ থেকে আনার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন কয়েকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

২০২১ সালে ইউটিউবে ভিডিও দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে ভারতীয় ভাগওয়া জাতের ৯১টি চারা সংগ্রহ করে এক বিঘা জমিতে রোপণ করেন আব্দুল্লাহ। গাছ লাগানোর দুই বছর পর থেকেই ফুল আসা শুরু হয়। বর্তমানে তার পুরো বাগান ভরে গেছে ফুলে-ফলে। একেকটি গাছে ৩০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত আনার ধরেছে। দূর-দূরান্ত থেকে অনেকেই দেখতে আসে তাঁর বাগান। লালচে ফলগুলো সবুজ পাতার ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে, যেন প্রকৃতির ক্যানভাসে আঁকা রঙিন তুলির আঁচড়।

আব্দুল্লাহর বাগানে একেকটি গাছে ৩০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত আনার ধরেছে।
আব্দুল্লাহর বাগানে একেকটি গাছে ৩০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত আনার ধরেছে।

স্থানীয় কৃষক আজিজুল হক বলেন, শুরুতে আমরা ভেবেছিলাম এই মাটিতে আনার হবে না। কিন্তু এখন দেখছি ফলনে ভরপুর গাছ। দেখে মনটা ভরে যায়।

দর্শনার্থী কলেজছাত্র আশিকুর রহমান জানান, ফেসবুকে ছবি দেখে এসেছি। সত্যিই চোখধাঁধানো দৃশ্য। মনে হয় যেন কাশ্মীরের কোনো বাগান।

উদ্যোক্তা সোহেল রানা আব্দুল্লাহ বলেন, প্রথমে অনেকেই নিরুৎসাহিত করেছিল। তবে আমি হাল ছাড়িনি। স্থানীয় বাজারে আনারের চাহিদা ভালো থাকায় আশা করছি এ মৌসুমেই দেড় থেকে দুই লাখ টাকার ফল বিক্রি করতে পারব। ভবিষ্যতে আরও জমি নিয়ে আনারের চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে।

এ ব্যাপারে মহেশপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইয়াসমিন সুলতানা বলেন, আনার বাংলাদেশের আবহাওয়ায় একটি নতুন সম্ভাবনা। আমরা উদ্যোক্তাদের পাশে আছি। আব্দুল্লাহর সফলতা অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

বিষয়:

ঝিনাইদহধান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সংসদীয় আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় দুই মহাসড়ক অবরোধ, দক্ষিণবঙ্গে যান চলাচল বন্ধ

সংসদীয় আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় দুই মহাসড়ক অবরোধ, দক্ষিণবঙ্গে যান চলাচল বন্ধ

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

জাতীয় নৃত্য প্রতিযোগিতায় রাজদ্বীপের স্বর্ণপদক জয়

ভাঙা হাত-পা নিয়ে হাসপাতালে বিয়ে, মানিকগঞ্জের যুগলের কাণ্ড ভাইরাল

ভাঙা হাত-পা নিয়ে হাসপাতালে বিয়ে, মানিকগঞ্জের যুগলের কাণ্ড ভাইরাল

আগামীকাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

আগামীকাল হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ