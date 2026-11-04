খুলনায় তাঁতিদল নেতা হত্যা মামলার আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

খুলনায় তাঁতিদল নেতা হত্যা মামলার আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার
খুলনা মহানগর তাঁতিদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির হত্যা মামলার আসামি ফায়েক শেখকে (৪৩) গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি-৬। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঢাকা মহানগরীর পল্লবী এলাকা থেকে এসআরবি-৪-এর সহযোগিতায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ফায়েক শেখ খুলনার খালিশপুর থানার রায়েরমহল পশ্চিমপাড়া এলাকার শেখ ইদ্রিস আলীর ছেলে।
আজ বুধবার এসআরবি-৬-এর অধিনায়ক নিস্তার আহমেদ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে পল্লবী থানার ১২ নম্বর সেকশনের ই-ব্লকের ৮/৭৭ নম্বর সড়কে অভিযান চালিয়ে ফায়েক শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) আড়ংঘাটা থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, গত ১ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় নগরীর রায়েরমহল বড় মসজিদের পেছনে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করছিলেন তাঁতিদল নেতা হুমায়ুন কবির। এ সময় পূর্বশত্রুতার জের ধরে ফায়েক শেখসহ অন্য আসামিরা সেখানে ঢুকে ধারালো চাপাতি ও চাইনিজ কুড়াল দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে সৈয়দ নূর আমিন বাদী হয়ে আড়ংঘাটা থানায় হত্যা মামলা করেন।
এর আগে এ মামলায় সিদ্দিক শেখ নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।