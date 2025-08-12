Ajker Patrika
ছাত্রীকে যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিত: খুবি শিক্ষকের ক্লাস বর্জন শিক্ষার্থীদের

খুবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৪৪
অধ্যাপক ড. রুবেল আনসার। ছবি: সংগৃহীত
নারী শিক্ষার্থীকে অশালীন প্রস্তাব ও যৌন সম্পর্কের ইঙ্গিতের অভিযোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রুবেলের সব ক্লাস বর্জন করেছেন ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীরা লিখিত বিবৃতিতে এসব কথা জানান।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কেন্দ্রের সভাপতির কাছে লিখিত অভিযোগ করেন এক ভুক্তভোগী। পরে কর্তৃপক্ষ সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। আজ থেকে তদন্ত কমিটির এ বিষয়ে কাজও শুরু করার কথা রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বরাতে অধ্যাপক ড. মো. রুবেল আনসারের বিরুদ্ধে যে যৌন নিপীড়নমূলক অভিযোগ এসেছে, সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা বাংলা ডিসিপ্লিনের সাধারণ শিক্ষার্থীরা গভীরভাবে শঙ্কিত। এ রকম ঘটনা কখনোই কাম্য নয়।’

বিবৃতিতে শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘ইতিমধ্যে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত তদন্ত কমিটি সম্পর্কে আমরা অবগত রয়েছি। তদন্ত কমিটিকে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, ‘আমরা মনে করছি, উক্ত ঘটনা ডিসিপ্লিন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। তাই বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য খুবি প্রশাসনের প্রতি বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে তদন্ত চলাকালে অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারের সব ক্লাস বর্জন করলাম এবং তদন্তপূর্বক দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’

